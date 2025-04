Vědci učí počítače rozumět mozku: Hlas z myšlenek už není sci-fi

Ztráta hlasu – pro většinu lidí nepředstavitelná představa. Ale pro tisíce pacientů po mozkové mrtvici, s ALS nebo těžkým postižením je to každodenní realita. Mozek přitom stále tvoří slova – jen nemá jak je sdělit. To se ale brzy může změnit. Vědci z Kalifornie a neurotechnologické firmy v čele s Precision Neuroscience rozjíždějí doslova závod s časem – učí počítače „naslouchat“ mozkovým vlnám a převádět je do řeči. Nejde o sci-fi. Jde o vědecký pokrok, který se odehrává právě teď.