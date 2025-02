OpenAI stále odmítá Muskovu nabídku: Nyní s pomocí speciálních hlasovacích práv

Elon Musk, který byl jedním z prvních podporovatelů OpenAI, se v posledních letech postavil do role jejího kritika. Tvrdí, že se odchýlila od původní mise – vytvářet umělou inteligenci pro dobro lidstva. Nedávná nabídka ve výši 97,4 miliardy dolarů na převzetí společnosti proto není jen finančním krokem, ale také pokusem o změnu jejího směřování. OpenAI se ovšem proti tomuto pokusu postavila, a nyní hledá mechanismy, jak se tomu v budoucnu bránit.

Podle deníku Financial Times vedení OpenAI zvažuje udělení speciálních hlasovacích práv neziskové části společnosti. Tento krok by zajistil, že i v případě přechodu na for-profit model si nezisková rada udrží rozhodovací pravomoci a zabrání jakémukoliv nepřátelskému převzetí, ať už Muskem nebo jinými investory, jako je Microsoft či SoftBank. Jaké jsou tedy možné scénáře budoucnosti OpenAI a co tento vývoj znamená pro trh s umělou inteligencí?

Historie vztahů mezi Elonem Muskem a OpenAI

Elon Musk byl jedním ze spoluzakladatelů OpenAI v roce 2015. Tehdy se projekt prezentoval jako nezisková organizace s cílem vyvíjet bezpečnou a transparentní umělou inteligenci. Musk do projektu investoval miliony dolarů, ale v roce 2018 společnost opustil. Oficiálním důvodem bylo, že jeho další firma, Tesla, pracovala na vývoji AI pro autonomní vozidla, což mohlo vytvářet střet zájmů. Neoficiálně však kolují spekulace, že Musk nesouhlasil se směřováním OpenAI, které se postupně vzdalovalo od čistě neziskového modelu a více se otevíralo komerčním zájmům.

Zdroj: Shutterstock

Po svém odchodu Musk vůči OpenAI zaujmul tvrdší postoj a opakovaně ji kritizoval. Říká, že OpenAI se vymkla původnímu poslání a nyní slouží spíše korporátním zájmům než celému lidstvu. Zejména přechod na tzv. "capped-profit" model v roce 2019, kdy OpenAI začala přijímat investice a stanovila si limit pro zisky investorů, se stal terčem jeho kritiky. Situace nyní vyvrcholila, když Musk učinil nabídku na kompletní převzetí OpenAI.

Proč chce Elon Musk OpenAI ovládnout?

Muskova nabídka na převzetí OpenAI vyvolala řadu spekulací. Jde o pokus získat zpět kontrolu nad společností, kterou pomáhal budovat, nebo o strategický tah v rámci konkurenčního boje? Musk je zároveň majitelem společnosti xAI, která pracuje na vývoji vlastních modelů umělé inteligence, jako je Grok, který je integrovaný do platformy X (dříve Twitter). Pokud by OpenAI padla do Muskova portfolia, znamenalo by to obrovskou konsolidaci vlivu nad vývojem AI a velký zásah do současného rozložení sil na trhu.

Sam Altman, současný CEO OpenAI, však Muskovu nabídku okamžitě odmítl. Na sociální síti X napsal příkré „ne, děkujeme“ a v nadsázce dodal, že „pokud chce Musk, OpenAI koupí Twitter za 9,74 miliardy dolarů“. Tím dal jasně najevo, že nejenže OpenAI nemá zájem o Muskovy peníze, ale že ho vnímá spíše jako soupeře, který se snaží získat vliv finančními manévry.