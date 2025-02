Musk vzkazuje federálním úředníkům: Ukažte svou práci nebo budete mít padáka

O víkendu Musk zveřejnil tweet, ve kterém naznačil, že federální zaměstnanci dostanou e-mail s žádostí o vysvětlení své pracovní náplně za poslední týden. Pokud na výzvu neodpoví do 48 hodin, bude to považováno za jejich rezignaci. Tato slova vyvolala okamžitou bouři kritiky nejen ze strany právníků a odborů, ale také mezi politiky a širokou veřejností. Opravdu má Musk pravomoc takto zasahovat do státní správy, nebo jde jen o další bombastické prohlášení, které má vyvolat mediální rozruch?

Reálné dopady vs. mediální efekt

Podle deníku The New York Times skutečně e-mail s žádostí o vykázání práce federálním úředníkům přišel, a to z Úřadu pro personální management (Office of Personnel Management – OPM). Tento e-mail byl distribuován zaměstnancům FBI, ministerstva zahraničí a dalším federálním agenturám. Chyběla v něm však klíčová část Muskova sdělení – totiž hrozba automatického považování neodpovědi za rezignaci.

Podle expertů je takový krok nejen právně problematický, ale zcela neudržitelný v rámci současného amerického civilního systému. Profesor práva na Michiganské univerzitě Sam Bagenstos uvedl, že „neexistuje žádný právní základ, který by umožňoval podobné ultimátum.“ Odbory, jako například American Federation of Government Employees a National Treasury Employees Union, okamžitě vyzvaly své členy, aby na e-mail nereagovali nebo vyčkali na další oficiální pokyny.

Na celou situaci zareagoval i demokratický vůdce menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries, který ve svém prohlášení uvedl, že Musk „traumatizuje tvrdě pracující federální zaměstnance, jejich děti a rodiny“ a že „nemá žádnou právní autoritu, aby učinil takový požadavek.“

Co tím Musk sleduje?

Musk je mistr mediálních tahů a kontroverzí, které mu přinášejí obrovskou pozornost. Jeho přístup k vedení podniků je založen na extrémní efektivitě a tlaku na zaměstnance, přičemž často vyžaduje nadstandardní pracovní výkony. Podobné kroky již v minulosti provedl v Tesla, SpaceX i na Twitteru, kde vyzval zaměstnance, aby předložili svůj zdrojový kód ke kontrole a oznámil, že neodpovězení na e-mail bude považováno za dobrovolné opuštění pracovního místa.

Zdroj: Shutterstock

Tato strategie fungovala v soukromém sektoru, kde Musk jako majitel mohl činit drastická rozhodnutí. Federální vláda USA je ale zcela jiný případ – její fungování je svázané právními předpisy, odbory a zaměstnaneckými ochrannými mechanismy. Snaží se Musk skutečně zavést reformu v efektivitě státní správy, nebo jen testuje své vlivové možnosti v politické sféře?

Dalším aspektem je jeho možná role v Ministerstvu vládní efektivity (Department of Government Efficiency – DOGE), které si sám ve svém tweetu přisvojil. Zda jde o vtip, nebo o reálnou snahu o nějakou formu angažovanosti ve státní správě, není jasné. Je ale pravděpodobné, že Muskův cíl spočívá v něčem větším než jen v pouhém výsměchu byrokracii.