CDR.cz - Vybráno z IT

Skandál: Zločinci zneužívali Starlink k obchodu s lidmi a finančním podvodům

Pátek, 24 Říjen 2025 - 05:00 | Zazu | Novinky, Bezpečnost, Ostatní

Zdroj: Shutterstock

Když SpaceX poprvé představoval projekt Starlink, sliboval svobodu připojení k internetu odkudkoli na světě, a to bez hranic, bez vládních omezení, bez cenzury. Jenže spolu s takovou svobodou obvykle přichází i odpovědnost. A právě ta dnes stojí v centru jednoho z největších mezinárodních technologických skandálů posledních let.

Podle vyjádření Lauren Dreyer, viceprezidentky pro provoz Starlinku, SpaceX deaktivoval více než 2 500 satelitních terminálů, které byly proaktivně zneužívány kriminálními sítěmi v Myanmaru. Terminály měly být součástí masivních online podvodů a operací spojených s obchodem s lidmi, internetovým vydíráním a finanční kriminalitou sahající daleko za hranice jihovýchodní Asie.

„SpaceX dodržuje místní zákony ve všech 150+ trzích, kde Starlink působí,“ uvedla Dreyer na sociální síti X. „Pokud zjistíme porušení našich zásad přijatelného užívání nebo platné legislativy, jednáme neprodleně, a často ve spolupráci s globálními orgány činnými v trestním řízení.“

A právě Myanmar se stal ukázkovým případem, jak může špičková technologie padnout do rukou lidí, kteří z ní hodlají těžit velice neetickým způsobem.

Kriminální megakomplexy na hranicích

V září státní média v Myanmaru zveřejnila šokující informace, kdy armáda rozpustila obří podvodné centrum u thajsko-myanmarské hranice, známé jako KK Park. V rámci této operace byly zabaveny desítky terminálů Starlink a zatčeno přes 2 000 osob. Tamní policie hlásí, že zařízení byla využívána k nepřetržitému provozu továren na podvody (v angličtině jsou to scam factories).

Tyto komplexy fungovaly jako vysoce organizovaná digitální vězení. Migranti z celé Asie, Afriky a dokonce i Evropy byli do Myanmaru falešně vlákáni pod slibem legální práce. Místo toho ale byli zajati, zbaveni pasů a přinuceni k práci pod hrozbou násilí. Jejich úkolem bylo vydělávat peníze pro zločinecké organizace a sítě prostřednictvím online podvodů. Většina z nich cílila na západní země.

Tedy díky Starlinku mohly tyto gangy obcházet místní omezení internetu a komunikovat napříč kontinenty v reálném čase.

Jak je možné, že Starlink fungoval v zemi, kde je zakázán?

Starlink v Myanmaru totiž nemá licenci. Přesto se tam jeho terminály objevily v tisících. Zločinecké syndikáty je podle zpráv OSN pašují přes nepřístupné hranice, instalují v odlehlých oblastech a pomocí pokročilých technik obcházejí geofencingová opatření.

Satelitní snímky z posledních měsíců mezitím ukázaly obrovské stavební komplexy vybavené Starlink anténami. Tyto snímky, zveřejněné agenturou AFP, potvrzují, že kriminální organizace sázejí právě na mobilní a těžko detekovatelnou satelitní infrastrukturu.

Parlament Spojených států vyvíjí tlaky: Senátorka vyzvala Muska k odpovědnosti

Technologická neutralita se podle amerických zákonodárců nesmí v žádném případě stát zástěrkou pro globální kriminalitu. Senátorka Maggie Hassan v červenci zaslala Elonu Muskovi ostrý dopis se slovy, že Starlink poskytuje infrastrukturu pro zločiny, které ničí životy Američanů i nevinných lidí po celém světě.

Po tomto tlaku společnost SpaceX veřejně přiznala, že aktivně monitoruje a blokuje všechny terminály používané k nezákonným účelům. Zároveň všechny ujistila, že systém dobře zvládá individuální deaktivaci zařízení podle jejich ID, tudíž i dálkově.

Tagy: 
podvod, organizovaný zločin, Starlink, SpaceX
Zdroje: 

Ars Technica

nahlásit chybu

Zranění, ignorace a vyhazovy: Bývalí pracovníci žalují SpaceX

Dva bývalí zaměstnanci SpaceX podali samostatné žaloby, ve kterých obviňují společnost Elona Muska z toho, že ignorovala bezpečnostní rizika ve jménu úspor a rychlosti. Oba tvrdí, že byli neoprávněně propuštěni poté, co upozornili na nebezpečné pracovní podmínky a problémy s péčí o zraněné pracovníky. SpaceX zatím na obvinění nereagovala.

USA uvalily sankce na síť podvodníků infiltrovanou do amerických firem

Ministerstvo financí Spojených států oznámilo ve středu nové sankce proti mezinárodní síti podvodníků, která podle amerických úřadů pomáhá Severní Koreji pronikat do amerických firem prostřednictvím hackerů vydávajících se za legitimní uchazeče o zaměstnání.

Vishing v roce 2025: Nahrávky jsou minulost, dnes letí klonování reálných hlasů

V posledních měsících se kybernetická bezpečnost dostala na další, dosud nezmapované území. Je to stále poměrně nová oblast, kde již fejkový hlas nestačí jen přehrát z nahrávky - útočníci dnes milerádi v reálném čase napodobují konkrétní lidský hlas a používají jej k přesvědčivým vishingovým útokům proti různým organizacím. O tom také svědčí nedávný výzkum britské bezpečnostní firmy NCC Group, a přináší celkem znepokojivé důkazy.

Zdeněk "Zazu" Houba

více článků, blogů a informací o autorovi