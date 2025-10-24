Skandál: Zločinci zneužívali Starlink k obchodu s lidmi a finančním podvodům
Podle vyjádření Lauren Dreyer, viceprezidentky pro provoz Starlinku, SpaceX deaktivoval více než 2 500 satelitních terminálů, které byly proaktivně zneužívány kriminálními sítěmi v Myanmaru. Terminály měly být součástí masivních online podvodů a operací spojených s obchodem s lidmi, internetovým vydíráním a finanční kriminalitou sahající daleko za hranice jihovýchodní Asie.
„SpaceX dodržuje místní zákony ve všech 150+ trzích, kde Starlink působí,“ uvedla Dreyer na sociální síti X. „Pokud zjistíme porušení našich zásad přijatelného užívání nebo platné legislativy, jednáme neprodleně, a často ve spolupráci s globálními orgány činnými v trestním řízení.“
A právě Myanmar se stal ukázkovým případem, jak může špičková technologie padnout do rukou lidí, kteří z ní hodlají těžit velice neetickým způsobem.
Kriminální megakomplexy na hranicích
V září státní média v Myanmaru zveřejnila šokující informace, kdy armáda rozpustila obří podvodné centrum u thajsko-myanmarské hranice, známé jako KK Park. V rámci této operace byly zabaveny desítky terminálů Starlink a zatčeno přes 2 000 osob. Tamní policie hlásí, že zařízení byla využívána k nepřetržitému provozu továren na podvody (v angličtině jsou to scam factories).
Tyto komplexy fungovaly jako vysoce organizovaná digitální vězení. Migranti z celé Asie, Afriky a dokonce i Evropy byli do Myanmaru falešně vlákáni pod slibem legální práce. Místo toho ale byli zajati, zbaveni pasů a přinuceni k práci pod hrozbou násilí. Jejich úkolem bylo vydělávat peníze pro zločinecké organizace a sítě prostřednictvím online podvodů. Většina z nich cílila na západní země.
Tedy díky Starlinku mohly tyto gangy obcházet místní omezení internetu a komunikovat napříč kontinenty v reálném čase.
Jak je možné, že Starlink fungoval v zemi, kde je zakázán?
Starlink v Myanmaru totiž nemá licenci. Přesto se tam jeho terminály objevily v tisících. Zločinecké syndikáty je podle zpráv OSN pašují přes nepřístupné hranice, instalují v odlehlých oblastech a pomocí pokročilých technik obcházejí geofencingová opatření.
Satelitní snímky z posledních měsíců mezitím ukázaly obrovské stavební komplexy vybavené Starlink anténami. Tyto snímky, zveřejněné agenturou AFP, potvrzují, že kriminální organizace sázejí právě na mobilní a těžko detekovatelnou satelitní infrastrukturu.
Parlament Spojených států vyvíjí tlaky: Senátorka vyzvala Muska k odpovědnosti
Technologická neutralita se podle amerických zákonodárců nesmí v žádném případě stát zástěrkou pro globální kriminalitu. Senátorka Maggie Hassan v červenci zaslala Elonu Muskovi ostrý dopis se slovy, že Starlink poskytuje infrastrukturu pro zločiny, které ničí životy Američanů i nevinných lidí po celém světě.
Po tomto tlaku společnost SpaceX veřejně přiznala, že aktivně monitoruje a blokuje všechny terminály používané k nezákonným účelům. Zároveň všechny ujistila, že systém dobře zvládá individuální deaktivaci zařízení podle jejich ID, tudíž i dálkově.