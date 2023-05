Emulátor Dolphin na Steamu zablokován požadavkem od Nintenda

Autoři emulátoru tak čelí rozhodnutí odvolat se a dokázat legálnost svého softwaru, nebo se přizpůsobit a odstranit emulátor ze Steamu. Případný soudní spor by mohl mít zásadní dopady na emulační komunitu a budoucnost podobných projektů ve Spojených státech

Vývojáři emulátoru Dolphin, který umožňuje hrát hry pro konzole Nintendo Wii a GameCube na PC, oznámili, že plánované vydání jejich nástroje na platformě Steam bylo odloženo na neurčito. Důvodem je, že společnost Nintendo požádala provozovatele Steamu, firmu Valve, aby emulátor zakázal.

Autoři emulátoru původně na konci března sdělili fanouškům, že jejich dlouhý vývoj se blíží ke konci a emulátor bude brzy dostupný na Steamu. Nicméně koncem května obdrželo právní oddělení Valve stížnost od zástupců Nintenda.

Ve stížnosti se uvádí, že emulátor Dolphin porušuje práva společnosti Nintendo týkající se duševního vlastnictví, včetně porušování ustanovení zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA) týkajících se obcházení a obchodování s autorskými právy. Valve pouze předává stížnost a autoři emulátoru mají možnost se odvolat a dokázat, že jejich software neporušuje podmínky, nebo emulátor odstranit ze Steamu a již ho nenabízet.

Zdroj: Shutterstock

Pokud by autoři emulátoru podají odvolání a nedokážou přesvědčit Nintendo o legálnosti jejich softwaru, Nintendo by mohlo podat žalobu. Tento případ by mohl mít důležité dopady na emulační komunitu ve Spojených státech. V případě vítězství Nintenda by autoři emulátorů čelili závažným problémům. Naopak, v případě prohry Nintenda by autoři získali silný precedens, který by jim poskytl větší volnost.

Zatím není jasné, jak autoři emulátoru Dolphin budou situaci řešit. Nintendo se zatím s nimi nespojilo a stránka emulátoru na GitHubu zůstává beze změn. V minulosti společnost Sony již protestovala proti emulátorům, ale soud ve sporech s programy Bleem a Connectix se přiklonil na stranu obžalovaných. Nintendo však může tímto případem nastavit vlastní precedens.