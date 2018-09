EU nařídí Netflixu a Amazonu, aby zahrnuly díla z evropské kinematografie

Netflix, Amazon a další streamovací služby budou muset podniknout radikální změny, aby mohly působit na území Evropské unie. Evropská komise totiž stanovuje určité procento tvorby, které musí pocházet z EU.

Roberto Viola, generálního ředitele oddělení Evropské komise pro Komunikační sítě, obsah a technologie, sdělil, že nová pravidla prozatím nejsou ještě schválena. Očekává však, že se tak stane již tento rok v prosinci po konečném odhlasování, během kterého by již neměly nastat žádné komplikace.

Od Netflixu nebo Amazonu se tak bude očekávat, že evropské seriály a filmy budou buď financovat, nebo je přímo zakoupí. Další variantou je odvádění příplatků, který se připojuje k účtům za předplatné. Tento příplatek pak putuje do filmových fondů jednotlivých zemí. Tuto praxi již zavedli například v Německu.

Celá problematika se Netflixu nelíbí a již ji i soudně napadl. Podle informací ze serveru Variety však neuspěl. Viola tuto stížnost od Netflixu nechápe, protože již nyní se v Netflixu objevuje okolo 30 % evropského obsahu.

Cílem tohoto nového nařízení je přinutit zahraniční investory, aby více investovali do evropských filmů a seriálů stejně tak, jako do kinematografie obecně. Po schválení bude členským státům Evropské unie ponechána lhůta 20 měsíců na to, aby toto nařízení uvedli v platnost a případně i doplnili podle svých potřeb. Může se tak stát, že v jednom státě bude podmínkou pro vysílání zahrnout až 40 % lokálních filmů a seriálů.