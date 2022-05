Evropská komise podala návrh a chce, aby WhatsApp začal cenzurovat

Zdroj

Evropská komise v poslední době poměrně vážně řeší bezpečnost občanů Evropské unie a zvláště pak dětí, a to i v digitálním prostoru. Proto také představila nový balíček opatření, který má pomoci zvýšit ochranu dětí na internetu. Podle tohoto balíčku by měli nově provozovatelé sociálních sítí spolu s dalšími weby analyzovat příspěvky v dětské komunikaci a odstraňovat ty, které zobrazují dětský sexuální obsah.

To se podle domnění Evropské komise sice v současnosti děje, ale ne v dostatečné míře. Co ovšem bude zajímat provozovatele chatovacích aplikací a sociálních sítí více, je ta část, podle které by měli monitorovat i soukromé zprávy právě s důrazem na dětskou pornografii.

Zdroj

V každé členské zemi Evropské unie má vzniknout orgán, který bude mít za úkol dohlížet na sociální sítě a technologické firmy a bude kontrolovat, zda tyto společnosti skutečně kontrolují a odstraňují závadný obsah. V případě porušení by pak mohly tyto společnosti dostat pokutu ve výši šesti procent jejich celosvětových ročních příjmů.

Kontrole nemají pak podléhat jen ty příspěvky, které se objevují ve skupinovém chatu či veřejně, ale i ty, které se zasílají soukromě například přes Messenger či WhatsApp. Zde je však problém, protože například WhatsApp používá koncové šifrování. V tuto chvíli jsou tato nařízení popsána natolik obecně, že by do nich spadala veškerá komunikace, a to včetně e-mailů.

Podle některých kritiků znamená tento balíček naprostý konec soukromí na internetu a začátek cenzury. Nikdo však nebude vyhledávat a cenzurovat naše zprávy, pouze se bude muset do všech chatovacích zařízení zabudovat série rozpoznávacích znaků pro dětskou pornografii, která je sama o sobě zavrženíhodná. V tuto chvíli jde pouze o návrh a Evropský parlament ho musí ještě schválit. Poté přijdou ke slovu i jednotlivé členské země. Vzhledem k vlně kritiky není vyloučeno, že návrh bude muset být ještě mnohokrát změněn. Podle Evropské komise je však v pořádku a není prý možné z něj vynechat například koncové šifrování, protože právě touto skulinkou by mohli přijít sexuální predátoři.