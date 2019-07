Evropská unie nařídila, aby elektromobily byly hlučnější. Chodci by je neslyšeli

Tesla zamete s mazanými automechaniky. Sama si objedná vadné díly a servis lukas-cihak 05/10/2019 11:00:00 Automobilka Tesla přišla s další funkcí. Jejich elektromobily sami vyhodnotí, co se porouchalo, objednají tuto součástku do nejbližšího servisu a doporučí vám, abyste se tam co nejdříve zastavili. https://cdr.cz/sites/default/files/servis.jpg