Evropské banky zablokovaly miliardové transakce PayPalu: Prý selhala ochrana
Podle deníku Süddeutsche Zeitung se objem zmrazených částek může vyšplhat až nad 10 miliard eur. Mezi bankami, které reagovaly okamžitým zmrazením transakcí, patří mimo jiné Bayerische Landesbank, Hessische Landesbank a DZ-Bank.
Jak problém vznikl
První potíže se objevily koncem minulého týdne. PayPal tehdy hromadně zaslal bankám příkazy k inkasu, aniž by prošly standardním filtrem interní ochrany proti podvodům. Tento výpadek znamenal, že na účtech bank se objevila nezvykle velká vlna požadavků na transakce, jež působily podezřele.
Bankovní systémy, které jsou programovány k detekci anomálií, reagovaly automaticky – z důvodu prevence možného podvodu se rozhodly pozastavit veškeré pohyby spojené s PayPalem.
„PayPal měl dočasný výpadek služby, který zasáhl určité transakce našich bankovních partnerů a jejich zákazníků. Příčinu jsme rychle identifikovali a spolupracujeme s bankami na aktualizaci všech účtů,“ uvedl mluvčí společnosti.
Na oficiální stránce zákaznické podpory se o víkendu objevil červený banner s varováním o dočasném přerušení služby. PayPal současně ujistil uživatele, že problém byl vyřešen.
Dopad na obchodníky a zákazníky
Pozastavení plateb přineslo komplikace zejména obchodníkům, kteří prostřednictvím PayPalu běžně zpracovávají denní tržby. Platby od zákazníků jim tentokrát nedorazily včas, přestože klientům peníze z účtů nestržené zůstaly. Podle zdrojů Süddeutsche Zeitung může úplné srovnání a dohledání všech transakcí trvat i několik dní.
Německý bankovní výbor (Deutsche Kreditwirtschaft) potvrdil, že instituce zaznamenaly zvláštnosti už v pondělí a reagovaly podle vlastních interních protokolů.
Citlivý okamžik pro PayPal
Incident přichází v době, kdy je PayPal pod zvýšenou kontrolou kvůli bezpečnosti svých účtů. Nedávno byl totiž spojován s objevem milionů přihlašovacích údajů na darknetu. Ačkoli šlo o následky dřívějších úniků a nikoli o nový hackerský útok, událost vyvolala otázky ohledně odolnosti systému.
Současný výpadek navíc ukazuje, jak zranitelný může být ekosystém online plateb, když selže klíčový prvek – v tomto případě kontrola proti podvodům. Výsledkem jsou miliardové částky zadržené mezi zákazníky, obchodníky a bankami, což přináší nejistotu i krátkodobé finanční napětí.
Odborníci upozorňují, že podobné incidenty mohou oslabit důvěru ve spolehlivost online platebních platforem. „Když dojde k takto rozsáhlému zmrazení transakcí, je to varovný signál nejen pro uživatele, ale i pro celý digitální finanční sektor,“ komentoval situaci jeden z analytiků oslovených SZ.
Případ tak opět otevírá debatu o tom, zda by poskytovatelé online plateb neměli mít přísnější dohled a transparentnější procesy, které by minimalizovaly riziko selhání.