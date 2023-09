Exkluzivní sleva na Audioteka Klub jen s Givery.cz

Milovníci audioknih či podcastů, zbystřete! Ať už k poslechu při práci, poklízení nebo klidně před spaním, hezky namluvená audiokniha nebo zajímavé povídání může lecjakou činnost významně zpříjemnit. Pokud jste příznivci této zábavy, jistě stojí za zvážení, zda není ta správná chvíle stát se členy Audiotéka Klubu. Zvlášť, když si roční členství můžete pořídit se zajímavou slevou.

Co je Audioteka Klub?

A co všechno vám předplatné Audioteka Klubu přesně přinese?Tak především katalog čítající asi tisíc audioknih volně k poslechu a to napříč všemi žánrami včetně pohádek, thrillerů či klasických děl. Velkou výhodou je navíc sleva 20 %, pokud byste se rozhodli dokoupit ke katalogovým knihám ještě nějaké další - tyto knihy se vám navíc zpřístupní natrvalo, tudíž budou dostupné i po skončení členství.

Další skvělou vlastností členství v Audioteka Klubu je možnost sdílet svou knihovničku s až 2 dalšími uživateli - Audioteka Klub tedy může dělat radost celé rodině. Součástí subskripce jsou i exkluzivní audiopořady a audioseriály. Určitě také využijte poukaz Audioteka Klub. Nejen zvýhodněná nabídka, ale i mnohé další důvody vás přesvědčí, že jsou poukazy z Givery správná volba…

Proč právě Givery?

Proč si tedy zvolit právě Givery? Ať jste již někdy sháněli poukazy online, nebo vás tato možnost zaujala až nyní, Givery na trhu s poukazy hraje klíčovou roli. Můžete zde pořídit různorodé zboží, od poukazů na elektroniku přes módu a kosmetiku až po zážitky. Výjimkou není ani audiovizuální zábava – a právě Audioteka je výraznou položkou z této kategorie.

Oblíbenými výhodami, které Givery.cz přináší, jsou bohaté možnosti doručení, kdy si mimo jiné poukaz můžete nechat zaslat okamžitě v digitální podobě i poštou v té fyzické. Dále můžete volit z široké nabídky platebních metod včetně platby hotovostí. Samozřejmostí je, že všechny poukazy jsou oficiální a nemusíte se tedy obávat, že by byly nefunkční či nelegální.

Pro rodinu, kamarády nebo klidně sobě

Dárkové poukazy jsou skvělou možností pro ty, kteří chtějí obdarovanému nabídnout dárek na míru, ale přitom naprosto univerzální. Nemusíte bloumat, který audio obsah je srdci vašeho oslavence nejbližší… stačí, když víte, že si rozhodně rád něco poslechne. Co to zrovna dnes bude, to už je čistě na něm.

Na výběr je ze tří druhů členství - na 3, 6 a 12 měsíců. Poukaz ale nemusíte kupovat jen u příležitosti něčí oslavy. Exkluzivní slevou na roční Audiotéka Klub členství můžete udělat radost i sobě a za zvýhodněnou cenu si tak užít hodiny nerušené zábavy.