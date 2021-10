Facebook bude pokládat nový podmořský kabel – propojí USA a Evropu

Zdroj

Celosvětový internet, který propojuje většinu známého světa, funguje prakticky jen díky masivním podmořským kabelům. Bez nich bychom spíše mluvili o takovém evropském intranetu. Některé technologické společnosti si pak propojují kontinenty vlastními podmořskými kabely a výjimkou není ani společnost Facebook, která nedávno předala společnosti NEC zakázku na položení nového kabelu propojujícího USA s Evropou.

Podle údajů společnosti NEC by tento kabel měl být 24 vláknový a měl by být schopen přenášet až 500 Tbps. Měl by to být první transatlantický kabel Facebooku, který by měl mít dokonce 200krát větší kapacitu než kabely položené v roce 2000. V minulém kalendářním roce oznámil mluvčí společnosti Facebook, že dříve byl Facebook součástí kabelového systému 2Africa, který směřoval do Indického oceánu, Perského zálivu, Ománu, Arabských emirátů, Indie a Saudské Arábie.

Díky připojení nového kabelu propojujícího Evropu a USA by délka kabelového systému 2Africa měla být 45 000 kilometrů. Podle Facebooku by se mělo jednat o nejdelší podmořský kabelový systém na světě. Samotná délka propojujícího kabelu by měla být 7 000 kilometrů. V tuto chvíli se Facebook také zaměřuje na alternativní způsoby napájení opakovačů, které musí být nasazeny po určité délce, aby zesílily signál.

Tyto opakovače jsou pak napájeny externím kabelem vedeným ze břehu. V rámci nových technologií uvažují inženýři, že by k opakovači připevnili bóji se solárním panelem a opakovač by tak částečně využíval solární energii.