Facebook hodlá využívat vaše data, aby předpověděl, kam se chystáte jít a proč

Facebook si registroval nový patent s názvem Offline Trajectories. Díky němu by jednou mohl Facebook vědět nejen, kde se právě nacházíme, ale díky speciálnímu algoritmu dokázal odhadnout, kam se právě chystáme.

Sociální síť by tak ve spolupráci s novou technologií vyhodnocovala veškeré informace o našich předešlých geografických polohách a zvyklostech a zkusila v tom najít nějakou logiku. Je to jen další důkaz o tom, jak technologické společnosti hledají nejrůznější způsoby, jak o svých uživatelích získat co největší množství informací. Při tom v důsledku nejde o uživatele, ale o svět marketingu a peníze.

Součástí patentu je i záměr porovnávat profily lidí, které jsou si nějakým způsobem podobní (věkem, prací, koníčky, recenzemi...), a navzájem jejich vkus provázat návrhy restaurací, podniků, akcí nebo událostí. Z praxi lze totiž usoudit, že pokud někteří lidé mají mnoho společného, mohli by mít zájem i o návštěvu stejného podniku. Vaše data tak budou používaná nejen v kontextu s vámi, ale také ostatními.

Prozatím je tato technologie jen na úrovni patentu a nejsou dostupné žádné oficiální zprávy o jejím nasazení do praxe. Vzhledem k hojnému využívání sociální sítě, včetně jejího Messengeru, je však Facebook jednou z mála společností, která by byla schopna získat dostatečné množství dat pro realizaci takového projektu. V případě realizace by se zajisté jednalo o silný marketingový nástroj.