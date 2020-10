Facebook propojuje Messenger s Instagramem, konec duplicitním konverzacím

Zdroj

Nejpopulárnější sociální síť na světě, Facebook, konečně propojuje svou aplikaci Messenger s aplikací pro sdílení fotografií Instagram. V praxi to znamená, že uživatelé obou aplikací si mohou volně mezi sebou posílat zprávy, i když budou mít nainstalovanou pouze jednu z výše uvedených aplikací.

V tuto chvíli je nové propojení přístupné pouze pro některé vybrané trhy, ale v několika následujících měsících by se tato služba měla rozšířit prakticky do celého světa. Společnost Facebook investovala v roce 2012 miliardu dolarů do koupi Instagramu a následně v roce 2016 koupila za 16 miliard dolarů WhatsApp.

Do budoucna by však majitel Facebooku, Mark Zuckerberg, chtěl propojit všechny tyto služby do jedné. Respektive chce nabídnout svým uživatelům možnost napsat svému příteli na WhatsApp či Instagram. Je jasné, že toto je cesta, jak propojit miliardy uživatelů napříč celý světem.

Na propojení s WhatsAppem si možná budeme muset počkat, protože komunikace na WhatsAppu probíhá šifrovaná na rozdíl od Messengeru. Otázkou je, jestli Messenger přejde na šifrovanou komunikaci nebo WhatsApp v případě, že posíláte zprávu na Messenger, od šifrování upustí.