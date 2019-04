FBI využívá databázi DNA bez souhlasu testovaných

Nabídka na zjištění vašeho rodokmenu pomocí testů DNA, tzv. genetickou genealogií, se pomalu začíná rozjíždět i u nás v ČR. Po zaplacení dojde domů speciální Home Kit pro samoodběr vzorku vašeho DNA, následně tento vzorek zašlete do laboratoře a přijde vám výsledek, kde zjistíte svůj etnický původ i to, zda nejste náhodou příbuzní s osobou, o které zatím nevíte.

V Americe tato služba už funguje poněkud delší dobu a jedna z předních společností poskytující tuto službu je Family Tree DNA. Nyní však vyšla najevo nová skutečnost, podle které by právě tato společnost měla úzce spolupracovat s FBI při vyšetřování násilných trestných činů. FBI tak může vzít vzorek DNA pachatele a porovnat ho s celou rozsáhlou databází Family Tree DNA obsahující přes milion vzorků, zda v ní nenajde alespoň částečnou shodu.

Sama FBI využívá již nějakou dobu veřejně přístupné genealogické databáze, díky kterým se jim podařilo vyřešit i beznadějné a odložené případy seriového vraha či „zabijáka z Golden State“. V případě Family Tree DNA se však jedná o první případ, kdy společnost poskytne veřejně nepřístupnou databázi genealogických informací.

Společnost však tvrdí, že s FBI nemá podepsány žádné smlouvy či dohody. Spolupráce probíhá údajně tak, že si kriminalisté z FBI vytvoří uživatelský účet, přes který odešlou vzorek DNA k vyhledání nějaké případné shody. Aby bylo toto legislativně možné, musela společnost upravit své smluvní podmínky, což se stalo v prosinci minulého roku. Zakladatel Family Tree DNA, Bennett Greenspan, uvedl:

„Došli jsme k závěru, že pokud si vyšetřovací orgány vytvoří účty se stejnou úrovní přístupu k databázi jako standardní uživatel FamilyTreeDNA, nenarušují tím soukromí a důvěru uživatelů služby.“

FBI se tím dostává do role běžného uživatele, který zkrátka hledá shodu v DNA. Veškeré další informace pak FBI může prý obdržet jen po předložení soudního příkazu. Pokud by někdo z uživatelů měl obavy, může si v nastavení svá data, resp. účet, zablokovat. Tak se stane pro FBI neviditelný. Bohužel se díky tomu stane neviditelný i pro všechny ostatní a tím pádem nemá naději na dohledání svých příbuzných a celý DNA test postrádá smyslu.

V minulosti se mnohokrát stalo, že se těžké kriminální případy řešily celá léta a nakonec zůstaly nevyřešeny nebo byly uzavřeny justičním omylem. Pokud by se tato myšlenka přehnala do extrému, mohly by se vzorky DNA odebírat například jako součást biometrických údajů na občanském průkazu. Tak by do pár let vznikla databáze DNA populace a v případě spáchání nějakého činu by místo vyšetřování, kdo je pachatel, šli kriminalisté zrovna na jistotu.