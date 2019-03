Film si jen tak nestáhnete. Nová evropská směrnice upravuje autorské právo

V Evropském parlamentu byla včera schválena reforma ochrany autorských práv na internetu. Podle některých kritiků je tato reforma označována jako cenzura internetu. Zastánci reformy na druhé straně chtějí „jít s novou digitální dobou.“ Nyní dostanou prostor jednotlivé unijní země, které mají povinnost zanést do dvou let tuto směrnici do své legislativy.

Česká pirátská strana spolu s občanskými demokraty považují tento krok ze strany evropského parlamentu jako významný zásah do svobodného internetu. Chtějí proto pomocí české legislativy minimalizovat dopad na české občany. Europoslanec a předseda TOP 09, Jiří Pospíšil, vyjádřil své zklamání ze schválení směrnice a prohlásil: "TOP 09 bude ve Sněmovně hlídat, aby směrnice zbytečně nenabobtnala, aby se co nejméně dotkla uživatelů internetu a zároveň hájila práva autorů.“

Směrnice EU je však závazným právním aktem Evropské unie pro všechny členské země pokud jde o výsledek, kterého má být dosaženo. Vyvstává zde tedy otázka, jak moc a zda vůbec budou mít čeští politici možnost zmírnit dopady tohoto závazného aktu.

Díky této legislativě přibude o mnoho více práce, zvláště velkým gigantům jako je Google. Ten by měl totiž začít platit všem vydavatelům a autorům za použití jejich děl, což je jistě správné a spravedlivé. Každý chce dostat zaplaceno za to, co vytvořil. Na druhou stranu to bude v praxi vypadat tak, že tyto platformy budou přímo odpovědny za to, že obsah, který je uživatelem nahrán na internet, bude uživatelovým dílem či k němu bude mít autorská práva.

Mnoho serverů to řeší prozatím podobně jako uloz.to, kde v „Zásadách uživatelského obsahu“ v bodě 2. 2: stojí:

Umístění Uživatelského obsahu na Server, zejména ve vztahu k názvu a obsahu Nahraných souborů ukládaných Uživatelem na Server Poskytovatele, textům komentářů a/nebo obsahu pošty, nesmí být v rozporu s právními předpisy a Podmínkami, zejména pak těmito Zásadami Uživatelského obsahu, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob. Uživatel zejména nesmí umístěním Nahraných souborů na Server:

2.2.1. porušovat autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová;

Tímto bodem v podstatě přenesl server uloz.to odpovědnost za porušování autorských práv na své uživatele. Podle nové legislativy ponese odpovědnost přímo daný server.

Jako nejvíce kontroverzní část této nové směrnice je považován především článek 11 a článek 13, které jsou v konečné podobě dokumentu očíslovány jako článek 15 a článek 17. Právě článek 13, resp. 17., řeší odpovědnost provozovatele za nahraný obsah, který má být filtrován pomocí speciálních robotů. Je zde však riziko, že tento robot nedokáže rozeznat přesně, zda jsou porušeny autorská práva a může dojít k zákazu legálního obsahu.

Článek 11, resp. 15., naproti tomu pojednává o zajištění podílu pro majitele autorských práv, včetně médií a umělců, za použití jimi vlastněného obsahu na internetu. Změnu těchto dvou článků či jejich zrušení chtěl v poslední době prosadit hlavně Google. Podle něj dojde k velkému poškození kreativní a digitální ekonomiky EU.

Unie vydavatelů v čele s výkonným ředitelem Václavem Machem zase zastává celkem logický a pochopitelný postoj. Podle nich přináší tato směrnice vydavatelům a autorům možnost chránit jejich autorský obsah na dnešním digitálním trhu a žádat za jejich uveřejnění i jistou finanční kompenzaci.