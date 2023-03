Flexibilní 3D biotiskárny vytisknou orgány a tkáně přímo v těle pacienta

Jiné biotiskárny dokážou vytisknout i nějakou tkáň, která ale musí být chirurgicky transplantována. Tato nová tiskárna umít tisknout tkáň přímo v těle, a proto by nově mohly být zákroky o mnoho méně invazivní a pacient by se vyhnul i velkým a náročným operacím. Podle vědců by se mělo do sedmi let začít testovat tato technologie na lidech.

Nová tiskárna nese název F3DB a má měkké robotické rameno, které dokáže do těla vstoupit ústy či řitním otvorem, přičemž ho chirurg bude navigovat pomocí gest rukou. Tisková hlava zároveň může nahradit práci elektrického skalpelu nebo trysku chrlící vodu. Tisková hlava i rameno se pak může pohybovat ve třech stupních, podobně jako je tomu u stolních 3D tiskáren.

Samozřejmostí je i flexibilní miniaturní kamera, díky které může operatér celou operaci pohodlně sledovat v reálném čase. Prozatím pro testování využil vědecký tým nebiomateriály, jako je čokoláda či tekutý silikon. Následně provedli testování na prasečí ledvině a teprve poté se odhodlali na tisk biomateriálů vytištěných v umělém tlustém střevě.

Podle Thanh Nho Do, jednoho z vedoucích týmu, má F3DB potenciál stát se mocným endoskopickým nástrojem typu vše v jednom. I když Thanh Nho Do odhaduje první testování na lidech již za sedm let, je pravděpodobné, že do reálné praxe se dostane až za dlouhou dobu. To ale nic nemění na tom, že takovéto nástroje jsou rozhodně budoucností pro medicínu.