Ford chce do roku 2030 zastavit výrobu spalovacích motorů

Automobilový průmysl se v posledních letech ubírá směrem k elektromobilům a ekologii. Nasvědčuje tomu třeba i předsevzetí Velké Británie vymýtit klasické motory z britských silnic nebo politika Joe Bidena, který je velkým zastáncem elektromobilů a podporuje jejich rozšiřování. Automobilky na tento trend reagují a postupně si kladou za cíl opustit výrobu spalovacích motorů.

Jedním z dalších příkladů může být automobilka Ford, která si vytyčila cíl od roku 2030 vyrábět pouze elektromobily. Postupně chce Ford nabízet své modely osobních i užitkových automobilů jako hybridy, ale po roce 2030 by měly být k dostání pouze ve verzi na elektřinu.

Zároveň Ford ještě neoznámil, kdy přesně se chystá ukončit oficiální prodej modelů s klasickými motory. Tato politika Fordu očividně vychází, protože díky ní dosáhla automobilka ke konci minulého roku i mírného zisku. Změna konceptu pak bude automobilku stát zhruba 22 miliard dolarů, což je v přepočtu asi 500 miliard korun.

"Po úspěšné restrukturalizaci a návratu k ziskovosti na konci loňského roku nyní s potěšením vstupujeme do další fáze našeho plánu, vedeni závazkem přinášet našim zákazníkům expresivní nové vozy, zatímco zrychlujeme směřování k plně elektrické budoucnosti Fordu v Evropě. Očekáváme, že i letos budeme v Evropě pokračovat v silném pozitivním trendu a zůstaneme na dobré cestě k dosažení cílové šestiprocentní EBIT marže," prohlásil Stuart Rowley, prezident Ford of Europe.

Z této částky by pak zhruba jedna miliarda dolarů měla padnout na továrnu v Kolíně nad Rýnem. Právě v této fabrice by se do budoucna měly vyrábět čistě jen elektromobily. Již za dva roky zde má vzniknout nový elektromobil postavený na platformě Volkswagen, MEB.

Nová strategie Fordu souvisí i s jeho největším odbytištěm, Velkou Británií, kde právě od roku 2030 bude zakázán prodej všech automobilů se spalovacími motory. Díky této transformaci má tak Ford poměrně velké šance na úspěch, i když konkurence v podobě Jaguara, Bentleyho či Volva má naprosto stejný plán na transformaci svého výrobního programu.