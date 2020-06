Ford Mustang Mach-E zvládne autonomní řízení už příští rok, ale jen na území USA

Zdroj: Pixabay

Již na konci minulého roku oznámila automobilka Ford, že její model Mustang Mach-E bude prvním automobilem z jejich stáje, který bude umožňovat za specifických situací autonomní jízdu. Novinka ovšem nebude představena dříve než v druhé polovině příštího roku. Čistý model Mach-E bez této funkce bude však uveden do prodeje již na konci tohoto roku.

Pokud by někdo z majitelů měl zájem o autonomní režim, bude nutné si spolu s vozem předplatit i novou službu. V praxi pak bude do takovéhoto vozu integrována kamera a radarové senzory. Do doby, než bude všem předplatitelům aktivován autonomní režim, budou mít k dispozici alespoň pokročilého asistenta druhé generace.

Zdroj: TechCrunch

Na rozdíl od Tesly, která se snaží adaptovat na téměř každé silnici, Ford připravil pouze 100 000 mil dálnic v rámci USA a Kanady. I když je přislíbeno rozšíření této databáze, prozatím se naší republiky netýká. Výhodou je senzor na volantu, který neustále snímá a hlídá řidiče, zda i při autonomním režimu dává pozor na silnici.

Pokud se řidič dostane na dálnici, která je zmapovaná společností Ford, automobil o tom řidiče informuje na displeji i pomocí signalizačních prvků. Mluvčí společnosti Ford pak prohlásil, že chce, aby tato nová funkce byla intuitivní a přímočará. Zda se vyplatí připlácet za tento balíček, je na zvážení každého řidiče.