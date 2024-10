Ford vyzývá majitele elektromobilů, aby přestali používat Tesla adaptéry

Majitelé elektromobilů Ford v USA a Kanadě obdrželi od automobilky důležité upozornění, ve kterém jsou vyzváni, aby přestali používat Tesla adaptéry pro dobíjení svých vozidel. Tyto adaptéry, které Ford původně poskytoval zdarma, umožňovaly připojení k nabíjecím stanicím Tesla Supercharger. Tento krok přišel po podezření na technické potíže, které by mohly ohrozit funkčnost vozidla.

Problém s adaptéry

Ford identifikoval možné riziko, že používání těchto adaptérů může vést k postupnému snížení rychlosti nabíjení. To samo o sobě by sice pro uživatele mohlo být jen nepříjemností, nicméně dlouhodobé používání by mohlo způsobit i poškození samotného nabíjecího portu. Ve své oficiální zprávě automobilka uvedla, že jde o potenciální problém, který je třeba okamžitě řešit.

Majitelé dotčených vozidel obdrží nové adaptéry zdarma v následujících týdnech. Aby se předešlo dalším škodám, Ford požádal o vrácení původních adaptérů, které byly distribuovány zákazníkům. Společnost apeluje na všechny majitele, aby si starý adaptér ponechali pouze do doby, než jim bude zaslán nový.

Historie spolupráce s Teslou

Ford uzavřel dohodu s Teslou v květnu 2023, kdy se rozhodl umožnit majitelům svých elektromobilů přístup k rozsáhlé síti Tesla Supercharger. Adaptér umožnil majitelům vozidel s CCS (Combined Charging System) portem využívat Teslovy NACS (North American Charging Standard) konektory, což výrazně zlepšilo dostupnost nabíjecích míst. Původní termín pro bezplatné dodání adaptérů byl stanoven na červen 2024, ale kvůli dodavatelským problémům byl prodloužen až na září téhož roku.

Zdroj: Shutterstock

Nyní se však situace komplikuje kvůli technickým problémům, které si vyžádaly zastavení používání současných adaptérů. Podle Fordu se nový adaptér vyvíjí ve spolupráci s dodavateli, aby bylo zajištěno, že nový model nebude mít podobné problémy jako jeho předchůdce.

Budoucnost standardu NACS

Ford plánuje přechod na Teslovy NACS konektory ve svých budoucích elektromobilech, což by mělo začít kolem roku 2025. Tento krok sleduje mnoho dalších výrobců elektromobilů, včetně General Motors, Rivian a Nissan, kteří rovněž uzavřeli dohody s Teslou o používání její nabíjecí sítě. Přechod na NACS standard znamená zjednodušení nabíjení pro mnoho majitelů elektromobilů, jelikož Tesla má jednu z nejlepších a nejrozšířenějších sítí rychlého nabíjení v Severní Americe.

Bezpečnost na prvním místě

Technická složitost vytváření adaptérů, které musí zvládat vysoké proudy a napětí, je obrovská. Nejnovější Tesla Superchargery V4 jsou navrženy pro výkon až 250 kW a proud 615 A, což znamená, že jakýkoli problém s kompatibilitou může mít vážné následky. Právě proto Tesla v minulosti žalovala výrobce neoriginálních adaptérů, které by mohly způsobit poškození vozidel nebo dokonce zranění.