Tesla Full Self Driving (FSD): Skvělá, ale bez řidiče k ničemu

Přesto však testování ukázalo, že lidský zásah byl nezbytný více než 75krát během 1 000 mil (cca 1 600 km) jízdy. To znamená, že každých 13 mil (cca 21 km) musel řidič převzít kontrolu nad vozidlem. Tato čísla naznačují, že i když FSD dokáže mnoho, spoléhat se na něj bez lidského dohledu by bylo značně nebezpečné.

Nebezpečné chování Tesly při testování

Mezi největší problémy patřilo chování Tesly v kritických situacích, které by mohly vést k vážným nehodám. Například v jednom z testů Tesla projela na červenou nebo přejela do protisměru v zatáčce, kde se blížilo jiné auto. Takové situace by mohly mít fatální následky, pokud by řidič nebyl dostatečně pohotový, aby včas zasáhl.

Guy Mangiamele, ředitel AMCI Testing, v této souvislosti varuje před nebezpečnou sebejistotou, kterou systém může u řidičů vyvolat. „Zdánlivá neomylnost FSD může po několika minutách používání navodit falešný pocit bezpečí, což vede k nebezpečné laxnosti. Rozhodující okamžiky, kdy FSD selže, jsou často otázkou zlomků sekund,“ uvedl Mangiamele. I profesionální řidiči se museli během testování maximálně soustředit, aby stihli zasáhnout včas.

Problémy s nepredikovatelností a nedostatečným programováním

Kromě technických selhání, jako je náhlý přejezd do protisměru nebo ignorování červené, testování odhalilo i další slabiny v programování FSD. Jedním z častých nedostatků bylo například pozdní zahájení změny pruhu při výjezdu z dálnice, kdy Tesla začala měnit pruh až těsně před samotným výjezdem, což může být v hustém provozu problematické.

Zdroj Shutterstock

Mangiamele přisuzuje některé z těchto problémů nedostatečné výpočetní kapacitě Tesly nebo možným problémům s načítáním dat v reálném čase. Takové selhání může být velmi záludné a těžko předvídatelné, což činí systém nespolehlivým v situacích, které vyžadují rychlé reakce.

Budoucnost FSD a lidský faktor

Technologie jako FSD od Tesly rozhodně mají potenciál zcela změnit způsob, jakým vnímáme a provádíme jízdu autem. Nicméně, jak ukázalo testování, současná verze systému stále potřebuje lidský dohled a není zdaleka připravena na plně autonomní řízení.

Systém může řidičům usnadnit život, ale na silnicích zůstává člověk tím klíčovým prvkem, který je schopen předvídat a rychle reagovat na nenadálé situace. A právě tato kombinace techniky a lidského rozumu je v tuto chvíli tím nejbezpečnějším řešením pro řízení.