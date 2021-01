Fortuna nabídne TV přenosy z UFC – McGregor a Muradov v livestreamu zdarma

Jak živě sledovat UFC 257? Zdarma v livestreamu Fortuna TV s bonusem 1300 Kč

Nabídka živých přenosů byla na Fortuně už tak dost bohatá. Bez problému jste zde mohli sledovat českou, španělskou nebo italskou fotbalovou ligu, hokejovou NHL, tenisové grandslamy nebo hvězdy basketbalové NBA. A nově se přidává i zápasnická UFC.

Tato novinka přichází akorát včas, protože se brzy odehraje galavečer UFC 257, kde se představí legendární Conor McGregor, ale také českým fanouškům dobře známý Makhmud Muradov. V noci z 23. na 24. ledna si tak budete moct naplno vychutnat celou událost z dalekého Abú Dhabí.

Noví zákaznící navíc mohou získat bonus 1300 Kč. Stačí se zaregistrovat u Fortuny, vložit 500 Kč, ty vsadit na libovolný zápas (nejen bojových sportů) a bez ohledu na výsledek dostanete 1000 Kč. Navrch ještě obdržíte bonus 300 Kč zdarma, a to jen za dokončení registrace, což zvládnete klidně i online.

Nabité UFC 257: McGregor vs. Poirier 2 i Muradov vs. Sanchez

Největší souboj celého večera už tradičně vyplývá z jeho názvu – UFC 257: McGregor vs. Poirier 2. Dustin „The Diamond“ Poirier se v něm pokusí pomstít za rok 2014, kdy od McGregora schytal několik tvrdých úderů, které celý souboj ukončily už v prvním kole. Očekává se ale, že na odplatu nedojde a vítěz bude opět stejný. Ir Conor „The Notorious“ McGregor by měl vládnout hlavně v postoji a Poiriera k ničemu nepustit, tak jako před sedmi lety.

Hlavní lákadlo UFC 257 je dané, čeští fanoušci budou ale bedlivě sledovat i zápas Makhmuda Muradova. Soupeřem tohoto česko-uzbeckého bojovníka bude Andrew Sanchez. 32letý Američan zatím ve své kariéře 13x zvítězil a 5x odcházel jako poražený. O dva roky mladší Muradov by si s ním měl poradit především díky lepší technice. Navrch by měl mít i díky své rychlosti a vyzrálosti. Celková zápasová bilance Makhmuda Muradova je 24 vítězství, 6 porážek.

Sledujte přímý přenos UFC 257 z Abú Dhabí

Celý turnaj proběhne na bojovém ostrově Yas. Čeští diváci si kvůli němu budou muset přivstat (nebo zůstat déle vzhůru), ale protože půjde o noc ze soboty na neděli, tak by to neměl být takový problém. Všechny zápasy uvidíte živě a zdarma na Fortuna TV a dalším už zmiňovaným lákadlem je to, že Fortuna navýšila vstupní bonus pro nové zákazníky na 1300 Kč. Přenosy z UFC tedy tento víkend začínají u Fortuny se vší parádou. Tak buďte u toho.

18+ | Hrajte zodpovědně. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.