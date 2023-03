Funkce Niche Mix na Spotify ušetří práci při sestavování playlistů

V nedávném příspěvku na blogu oznámila společnost Spotify novou funkci s názvem Niche Mixes, která umožní uživatelům poslouchat personalizované mixy hudby založené na jejich preferencích. Tento algoritmus kombinuje oblíbené umělce, žánry a desetiletí s novými skladbami, které odpovídají danému okamžiku, a to vše bez nutnosti třídit své vlastní preference do seznamů skladeb. K dispozici jsou například Feel Good Morning Mix, Night Time Mix nebo Driving Singalong Mix. Tyto nové playlisty jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily různým náladám a činnostem.

Uživatelé také mohou ručně vyhledávat mixy podle aktivity, vibrace nebo estetiky, jako například "Baking Mix" nebo "Angry Teenager Mix". Mixy jsou denně aktualizovány, aby byly stále svěží a přizpůsobovaly se nové hudbě, se kterou uživatelé přijdou do styku. Tuto funkci lze nalézt v sekci "Made For You" na kartě vyhledávání webového přehrávače Spotify a v počítačové a mobilní aplikaci. Je třeba poznamenat, že není zcela jasné, které mixy Spotify jsou v tomto konkrétním oznámení nové.

Zdroj: Shutterstock

Personalizované playlisty, jako například "Goblincore", "Anti Anxiety Dogs" a "Angry Tuna", jsou v sekci Made For You dostupné již několik měsíců. Tato funkce je k dispozici uživatelům Spotify zdarma a Premium po celém světě. Pokud se chcete inspirovat, můžete se podívat na kategorie na webu Every Noise at Once, který mapuje rostoucí seznam žánrů a subžánrů ve službě Spotify.