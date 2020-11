Futuristickým hyperloopem se svezli první lidé, kapslí letěli rychlostí 300 km/h

Hyperloop od společnosti Virgin Hyperloop představuje vysokorychlostní transport, fungující na principu levitace v podtlaku. Systém je založen na pohybu přetlakových vozítek ve tvaru kapslí, podtlakovými trubkovými tunely.

S myšlenkou přepravy pomocí hyperloopu přišel poprvé v roce 2013 technologický inovátor Elon Musk, který vyzval firmy po celém světě, aby zpracovaly své vlastní návrhy pro realizaci této futuristické formy transportu lidí a nákladu. V jeho očích by mělo jít o systém, který ve speciálních tunelech jezdí rychlostí až 1200 km za hodinu. Společnost Virgin Hyperloop však počítá maximálně s 966 kilometry.

To každopádně drobně předčí i rychlost dopravního letadla. Cesta mezi New Yorkem a Washingtonem by tak trvala pouhých 30 minut. Byla by dvakrát rychlejší než komerčním letadlem a dokonce čtyřikrát rychlejší než vysokorychlostním vlakem. Pokud se pro srovnání zaměříme na domácí podmínky, z Prahy do Brna by se cestující dostali za necelých 15 minut.

Virgin Hyperloop už učinila více než 400 testovacích jízd, nyní i první s reálnou pětičlennou lidskou posádkou, která je ze zážitku nadšená. "Bylo to psychicky i fyzicky vzrušující," popsala pro BBC jedna z testerek. Cestovali rychlostí 300 km za hodinu. Bezpečnostní certifikaci chce společnost získat do roku 2025, od roku 2030 plánuje zahájit komerční provoz.

Experti jsou však k těmto ambiciózním plánům skeptičtí. Podle nich není stavba tunelů ani provoz hyperloopu záležitost nejbližší doby.