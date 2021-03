Ghost of Tsushima dostane film od režiséra série John Wick

Ghost of Tsushima sice ještě není venku ani celý rok, už si ale na konto stihla připsat přes 6,5 milionů prodaných kopií. Proto není divu, že se Sony rozhodlo využít populárního nového titulu pro filmovou produkci – jen nikdo nečekal, že by to mohlo přijít takhle brzy.

Na filmu budou kromě Stahelskiho spolupracovat ještě dva režiséři ze stejného studia 87Eleven Entertainment, dále dva zástupci z PlayStation Productions (kde mimo jiné vzniká momentálně i Uncharted film a The Last of Us seriál) a v neposlední řadě také zástupce ze Sucker Punch Productions, jež stojí za samotnou hrou a bude dohlížet na směr, kterým se bude produkce ubírat.

Podle vyjádření vedení z PlayStation Productions jsou ze spolupráce se Stahelskim nadšeni i proto, že je vášnivým herním fanouškem. Měl by tak snad mít pochopení i pro ostatní hráče, a snažit se co nejvěrněji reprezentovat příběh Jina Sakaie z Cušimy.

Kdy se této adaptace dočkáme na stříbrném plátně je zatím ve hvězdách Rozhodně to ale nebude dříve, než v roce 2022, kdy snad již konečně vyjde dlouho odkládaný Uncharted film. Stahelski navíc velmi brzo začne natáčet i čtvrtý díl série John Wick, a tak se nejspíš tomuto druhému projektu ještě nebude moci naplno věnovat.