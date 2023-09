Google Bard bude číst e-maily a organizovat kalendář

Poté, co společnost OpenAI představila svého chatbota ChatGPT, přišel i Google se svojí alternativou Google Bard. Jelikož společnost Google nechce zaostávat za svou konkurencí, ale chce být na předních místech v žebříčku technologických gigantů, přichází s dalším vylepšením své umělé inteligence.

Tím nejzásadnějším vylepšením je rozhodně propojení Google Bard s dalšími službami společnosti Google, jako je Gmail, Dokumenty, Disk, Mapy Google, Youtube, atd. Mimo to přišla do Google Bard i podpora pro dalších více než 40 jazyků. Co je ale také ceněnou novinkou je tzv. dvojitá kontrola, kdy si Bard informace, které generuje, raději dvakrát ověří na internetu, aby neprodukoval nějaké dezinformace.

Podle odborníků se tím vlastně Google přiznává, že Bard není spolehlivý, co se týče odpovědí. Při vygenerování odpovědi můžete kliknout na tlačítko „Google it“ a zkontrolovat si danou odpověď. Pokud v tuto chvíli kliknete na ikonku „G“, tak Bard projede web, který dohledal, zda se na něm nachází informace potvrzující jeho tvrzení.

Zdroj: Shutterstock

Z pohledu praktického používání je ale nezajímavější novinka v podobě integrace s dalšími službami Google. V praxi tak dokáže Bard do vaší konverzace integrova téměř cokoliv v rámci Googlu. Pro příklad může přečíst vaše emaily, prohlédnout si kalendář nebo shrnout dokument uložený na Google Disku.

Zde se ale objevuje odvěký problém týkající se soukromých informací. Ne každý totiž chce tuto novinku využít a ne každý si přeje, aby mu Bard projížděl veškeré osobní údaje. Prozatím to Google vyřešil tak, že uvádí, že veškeré získané údaje budou použity pouze pro potřeby lidských recenzentů a moderátorů, ale nikoliv pro zobrazování cílených reklam.

Naštěstí uživatelé mají i možnost v kartě „Rozšíření“ uvést díky přepínačům, jaké služby chtějí integrovat do Barda. I když je podle mnohých názorů Bard méně schopný oproti konkurenčnímu ChatGPT, tak novinka v podobě integrace služeb je něco, o čem se OpenAI může jenom zdát a staví to Barda minimálně na stejnou úroveň. Podle neověřených údajů se proslýchá, že by v blízké budoucnosti navíc měl Google přijít s novou verzí svého Barda. Možná stojí za to zmínit, že i Microsoft se snaží přijít s podobným updatem, jako Google, a to prostřednictvím své platformy AI Copilot.