Google buduje vlastní chytré město s 8 tisíci domy a 6 tisíci byty

Internetový gigant Google již několikrát uvažoval o rozšíření a inovaci svého domovského města Mountain View, vždy z toho však z různých důvodů sešlo. Nedávno již byla představena jedná z konečných verzí celého projektu, za kterým stojí společnosti Bjarke Ingels a Heatherwich Studio.

Důvod rozšíření je prostý. Společnost Google chce vytvořit lepší a větší zázemí pro své zaměstnance, ať už se to týká nového a modernějšího sídla společnosti nebo jejich soukromého života. Google jde však s dobou a jako mnoho společností i on chce být šetrný k životnímu prostředí, a proto celé Mountain View bude jakési „chytré zelené město,“ kde bude minimální podíl automobilové dopravy. Převládat by měla pěší doprava podpořená různými parky a veřejnými prostranstvími s maloobchody.

Hlavní změny se nejvíce dotknou severní oblasti města. Zde by měly na rozloze asi milion čtverečních metrů vzniknout kanceláře. Dále je počítáno s osmy tisíci domy a zhruba šesti tisíci byty. Až pětina bytů by dokonce měla být i cenové dostupná.

Datum započetí prací prozatím nebyl zveřejněn. Dozvíme se ho až na počátku příštího roku, kdy proběhne závěrečné jednání mezi zastupiteli města a společností Google. Vzhledem k dlouhodobě dobrým vztahům a vzájemné spolupráci se neočekávají jakékoliv komplikace. Podle předběžných plánů by celý projekt měl trvat zhruba deset let.