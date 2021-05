Google chce zaměstnance vrátit do kanceláří, ti odmítají a hrozí výpovědí

Zdroj (Pixabay.com)

Pandemie koronaviru zasáhla bohužel celý svět a pokud chtěly velké společnosti přežít, musely obratem začít pracovat na efektivním způsobu Home Office, aby jejich zaměstnanci mohli dál vykonávat svou práci bez nutnosti sedět ve velkém počtu v Open Space kancelářích.

Nyní v době, kdy se již začíná v mnoha zemích rozvolňovat, se americký technologický gigant Google potýká s opačným problémem. Přemýšlí, jak dostat od září své zaměstnance zpátky do práce. Zaměstnanci si však již za dobu pandemie stihli na Home Office zvyknout. Netráví hodiny svého času v dopravních prostředcích a jsou více flexibilní i vůči rodině. Pokud by je Google chtěl donutit vrátit se zpět do klasického režimu, zvažují i možnost výpovědi.

Zdroj (Pixabay.com)

Jeden z programátorů Googlu napsal na svém Twitteru doslova toto: "Mluvil jsem s docela dost kolegy v Googlu, kteří říkali, že v práci skončí, pokud budou nuceni vrátit se v srpnu do kanceláří." Tento názor nesdílí jen obyčejní řadový zaměstnanci, ale také manažeři, konkrétně technický manažer Justin Beckworth.

Ten tvrdí, že z Home Office bez problémů řídí zaměstnance v osmi městech a pěti časových pásmech. Podle něj není ani jeden důvod, proč by se měl vracet do kanceláře. Důvodem pro podání výpovědi jednotlivých zaměstnanců pak v mnoha případech může být i fakt, že se během pandemie odstěhovali třeba někam na venkov a neplánují se vrátit.

Již od tohoto měsíce se však prý mohou začít zaměstnanci dobrovolně vracet. Google se však rozhodl svým zaměstnancům vyjít částečně vstříc. Připravuje flexibilnější pracovní týden, kdy by povinnost chodit do kanceláře byla jen tři dny v týdnu. Konkurenční společnosti však zvažují zavedení trvalého H ome Office. Jednou z takových společností je i Twitter, kde možnost Home Office uvítal i ředitel Jack Dorsey.