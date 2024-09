Google Gemini spouští dlouho očekávanou funkci: Odpovědi s odkazy

Google Gemini, inovativní chatbotový nástroj od Google, konečně zavádí funkci, kterou uživatelé konkurenčního Copilota od Microsoftu již delší dobu využívají. Uživatelé Gemini nyní mohou těžit z nového přístupu k relevantním informacím prostřednictvím odkazů, které se objevují ve výsledcích chatbotových odpovědí. Tato funkce byla oznámena už dříve, ale její implementace probíhá teprve nyní, což je velký krok vpřed v konkurenčním boji na poli umělé inteligence.

Nová funkce

Podle nedávné aktualizace, zveřejněné na stránce Google Workspace, bude webová platforma Gemini na adrese gemini.google.com poskytovat uživatelům odkazy na související webové stránky a e-maily. Tato funkce se aktivuje při zadávání výzev k hledání faktů nebo informací. To znamená, že pokud uživatel položí dotaz, jeho odpověď bude zahrnovat také hypertextové odkazy, které mu umožní prohlížet relevantní zdroje přímo v odpovědích.

Zdroj: Shutterstock

Funkce je dostupná pro uživatele s licencí Gemini for Workspace a s povolenými rozšířeními Workspace. Tato integrace do Gmailu umožní zobrazení odkazů přímo v e-mailech, což uživatelům poskytuje další způsob, jak efektivně pracovat s obsahem, aniž by museli ztrácet čas manuálním hledáním informací.

Zavádění funkce a omezení

Navzdory tomu, že funkce byla oznámena jako součást letní aktualizace Gemini již v červenci 2024, její široké zavádění se děje až nyní. V současné době je dostupná pouze pro dotazy v angličtině a implementace v dalších jazycích bude pravděpodobně následovat. Uživatelé mohou jednoduchým kliknutím na odkaz (čip) na konci odstavce otevřít související webové stránky nebo e-maily, což významně zrychluje pracovní tok.

Tato funkce je význačná hlavně tím, že přináší podobnou funkcionalitu, kterou Microsoft Copilot nabízí svým uživatelům již delší dobu. Google tak dohání konkurenci, ale nabízí i některé jedinečné funkce, které zlepšují uživatelskou zkušenost.

Rychlejší chatbot díky Gemini 1.5 Flash

Další významnou inovací, kterou Google představil v červenci 2024, je aktualizace chatbotu na verzi Gemini 1.5 Flash, která zlepšuje rychlost odpovědí. Toto vylepšení je významné zejména pro uživatele, kteří využívají bezplatnou verzi Gemini, protože i zde nabízí rychlejší a plynulejší odpovědi v porovnání s předchozí verzí Gemini 1.0 Pro.

Gemini 1.5 Flash není jen rychlejší, ale je také lépe optimalizovaný pro složitější úkoly, čímž posouvá možnosti interakce s AI na novou úroveň. Google tím reaguje na kritiku z prvotních měsíců po uvedení Gemini, kdy se chatbot potýkal s problémy v rychlosti a přesnosti odpovědí.

Konkurenční boj s Copilotem a ChatGPT

Od svého uvedení čelí Google Gemini tvrdé konkurenci. Microsoft Copilot, který je součástí aplikací Microsoft 365 jako Word nebo Excel, nabízí podobné funkce a má již etablovanou uživatelskou základnu. Další významný hráč, ChatGPT od OpenAI, je na trhu déle a díky své přístupnosti a snadné integraci do různých platforem si získal obrovskou popularitu.

S těmito konkurenty se Google Gemini musí neustále zlepšovat a přinášet nové funkce, aby si udržel krok. Jedním z důležitých kroků bylo také spuštění tzv. Gems, což jsou personalizované varianty AI, podobné tomu, co nabízí ChatGPT s vlastními GPT modely. Tím Google umožňuje uživatelům přizpůsobit si interakce s AI na míru svým potřebám.

Dalším důležitým krokem bylo znovuzavedení obrazové generace prostřednictvím nového modelu Imagen 3, který umožňuje uživatelům generovat obrázky přímo v odpovědích Gemini, čímž Google reaguje na požadavky uživatelů, kteří tuto funkci vnímají jako zásadní prvek moderního chatbotu.

Budoucnost Google Gemini

S pokračujícím vývojem a zaváděním nových funkcí má Google Gemini potenciál stát se jedním z hlavních hráčů na poli AI chatbotů. Odkazy na související obsah zjednodušují pracovní postupy uživatelů a zrychlují přístup k relevantním informacím, což přispívá k vyšší efektivitě a uživatelskému komfortu. Konkurence však stále zůstává silná a bude zajímavé sledovat, jak Google dále rozšíří funkcionality Gemini, aby nadále konkuroval Copilotu a ChatGPT.