Google i Facebook sledují aktivitu na stránkách pro dospělé i v anonymním režimu

Statistiky o procentu populace, která navštěvuje stránky pro dospělé, jsou alarmující. Především mezi muži existuje jen málo výjimek. Jednou z praktik, kterou návštěvníci využívají, aby se nikdo nedozvěděl o jejich neřestech, je využívání anonymního režimu prohlížeče, po jehož využití by neměla zůstávat stopa. Historie prohlížení se tak možná tváří, ale podle nejnovějších zpráv zcela inkognito nejste.

Nová studie uveřejněna v The New York Times ukázala, že společnosti jako Facebook; Google nebo Oracle zaznamenávají celou digitální stopu uživatele nehledě na to, zda je v anonymním režimu či nikoliv. Tým výzkumných pracovníků postupně analyzoval 22 484 webových stránek s pornografickým materiálem za pomoci nástroje webXray, který dokáže poznat, zda se na této stránce nachází nástroj pro sledování dat a komu tato data dále poskytuje.

Výsledkem této studie je, že zhruba 93 % pornografických stránek předává data o svých návštěvnících třetím stranám. Konkrétně Google se svými dceřinnými společnostmi mají své trackery na 74 % (v přepočtu zhruba 16 638 stránek) ze všech testovaných portálů, Oracle na 24 % (5 396 stránek) a Facebook na 10 % (2 248 stránek).

Výzkumníci podotýkají, že anonymní režim pouze zabrání zapisování dat do historie prohlížeče, ale nezabrání to v žádném případě, aby uživatel nezanechával digitální stopu na internetu. Co se s těmito informacemi dále děje, je velmi obtížné vysledovat či nějak regulovat.