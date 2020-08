Google Maps se mění v novou sociální síť: Sledujte své přátele či influencery

Google s funkcí sledování uživatelů koketoval již vloni, když na přední stránce aplikace začal zobrazovat zajímavé podniky v daném okolí na základě pozitivních recenzí místních průvodců. Tehdy však byla funkce stále primárně v rukou společnosti, nyní funkci rozšiřuje a předává ji naopak do rukou uživatelům, kterým tak může sloužit jako nová sociální síť.

Začátkem tohoto měsíce můžete sledovat konkrétní uživatele (i bez odznaku místního průvodce), od kterých vám tak přijde notifikace pokaždé, kdy vyzkouší některý podnik nebo se podělí o jiné zajímavé místo. Sledovat tak můžete své přátele, z jejichž doporučení můžete objevovat podniky ve vašem blízkém okolí, funkce ovšem otevírá novou příležitost také influencerům.

Google Maps dříve byly pasivní platformou, kde se zákazník rozhodoval o podniku až poté, kdy si jej na mapách proaktivně našel. K případným doporučením třetími stranami docházelo mimo platformu, a to nejčastěji z příspěvků a „stories“ na Facebooku a Instagramu, kde se ovšem mísily s jiným obsahem. Nyní by z Google Maps mohla vyrůst specializovaná platforma, která by podobný obsah přesměrovala k sobě.





Dovedu si představit scénář, že influenceři začnou působit na této platformě a lákat své fanoušky, aby sledovali jejich navštěvované podniky, hodnocení a fotky jídel. Podobná recenze na ostatních sociálních sítích zapadá do zbylého obsahu a pravděpodobně v takovém časovém okně ani tolik lidí k návštěvě nevyburcuje. Na specializované platformě by však recenze měla mnohem větší dosah a otevřela by také více příležitostí ke spolupráci mezi podniky a influencery.

Dalším způsobem využití by mohlo být v turismu. Kdo se na dovolené rozhoduje podle recenzí na Google Maps, mohl by se nyní jednoduše podívat, jaké podniky navštívili v dané lokalitě jeho přátelé. Funkce je pro všechny uživatele ovšem dobrovolná a můžete si nastavit úroveň soukromí, aby se k vašim doporučením nedostal nikdo, kdo si výslovně nezažádá o přístup (podobně jako žádost o přátelství).