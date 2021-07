Google Pay umožní nahrávat do aplikace očkovací certifikát a provedené testy

Jak uvádí Google na svém blogu vývojářů, API Passes nyní umožňuje vládním agenturám a autorizovaným zdravotnickým organizacím distribuovat vakcíny a doklady o provedených testech do Google Pay. Chcete-li si tedy nahrát do telefonu výsledek testu či očkování, stačí vám navštívit příslušný web, aplikaci či e-mail od vaší zdravotnické organizace a vyhledat možnost „Uložit do telefonu“, kterou přirozeně naleznete pouze v případě, že váš poskytovatel testů nebo očkování Google Pay podporuje.

A aby vaše data zůstala v bezpečí, Google přidal ještě několik bezpečnostních opatřeních. Zaprvé neukládá údaje o očkování ani o testování na žádném ze svých serverů; data zůstávají pouze v telefonu. Rovněž musíte nejdříve ověřit svou totožnost pomocí mechanismu odemknutí obrazovky nebo biometrického ověřování, a to jak při prvním nahrání dokumentu, tak i při dalších pokusech o jeho opětovné otevření.

Zdroj

Google Pay navíc není ani třeba nastavovat na klasické platby - očkovací a testovací dokumenty jsou na tomto aspektu nezávislé.

Podpora této služby se nyní zavádí ve Spojených státech, nicméně v budoucnu se objeví i v dalších zemích. Do té doby se můžete podívat například na českou aplikaci Tečka, do které lze pomocí jednorázového SMS kódu či oskenováním QR kódu nahrát certifikát a prokazovat absolvování očkování touto cestou - na provedené antigenní či PCR testy je však krátká.