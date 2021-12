Google představí Obchod Play pro Windows, hry tak můžete hrát napříč zařízeními

Videoherní tituly pro mobilní platformu ušly za poslední roky ohromnou cestu, žel i z hlediska monetizace celého průmyslu. Postupně se dočkávají telefony i podpory ze strany vývojářů klasických videoher pro PC a konzole, ať už z hlediska portování starších titulů nebo vlastních verzí nových her. Aby si někteří hráči tyto tituly zahráli, volili v současné době aplikace třetích stran, které jim umožnily mobilní aplikace emulovat na počítačích (např. BlueStacks).

Od příštího roku se však tito zájemci obejdou i bez těchto nástrojů, společnost Google totiž ohlásila, že služba Google Play bude dostupná i na zařízeních s operačním systémem Windows. Produktový ředitel pro hry na Android a Google Play, Greg Hartrell, v tiskové zprávě uvedl: „Hráči budou moci pro přístup ke svým oblíbeným hrám na Google Play použít více zařízení. Budou moci plynule přecházet mezi telefonem, tabletem, Chromebookem a brzy i počítači se systémem Windows.“

Zajímavé je, že v tomto případě nejde o partnerství mezi technologickými giganty, ale čistě o iniciativu společnosti Google. To koneckonců potvrzuje Greg Hartrell svými slovy: „Tento produkt vytvořený společností Google přináší to nejlepší z her Google Play na více notebooků a stolních počítačů. A my jsme nadšeni, že můžeme rozšířit naši platformu, díky níž si hráči mohou ještě více užívat své oblíbené hry pro Android.“

V tuto chvíli bohužel nejsou známy žádné další podrobnosti, datum vydání, ani rozsah her, které budou s počítači kompatibilní.