Na Google Play se objevily desítky aplikací infikovaných malwarem

Zdroj: Engadget

Přestože se Google snaží maximalizovat bezpečnost svého obchodu Google Play, čas od času se nějakým hackerům povede tamější zabezpečení prolomit a infikovat některé aplikace. Jedním z nově objevených virů je malware zvaný Tekya, který se nalézal v 56 aplikacích. Jeho objevitelem se stal výzkumný tým Check Point Research.

Znepokojující na celé věci je, že aplikace napadené tímto virem mají více než milion stažení. Cíl tohoto malwaru byli zneužití zařízení k podvodům týkající se nevyžádaných reklam. Celý malware pak funguje na principu „MotionEvent,“ což v praxi znamená, že Tekya dokáže napodobit nejrůznější podněty ze strany uživatele, takže umí kliknout a potvrzovat reklamy od Google AdMob, AppLovin', Facebook a Unity.

Tento malware napadl především oblíbené aplikace, mezi kterými byly i aplikace pro děti, kuchařky, překladače a další. Vezmeme-li v úvahu množství nakažených zařízení a potencionální množství reklam, mohli si hackeři přijít i na stovky tisíc dolarů denně.

V současné době by měl být tento virus z Google Play již odstraněn, ale podle odborníků se jedná o zdvižený prst. V Google Play se totiž nachází miliony aplikací a je velice komplikované kontrolovat zabezpečení každé z nich. Tento druh viru by navíc mohl způsobit i znatelně větší škody, pokud by se masivněji rozšířil.