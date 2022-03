Google přinese v Android 13 možnost měnit intenzitu svítilny a blesku

Zdroj

Minulý měsíc představila společnost Google svou první vývojářskou verzi nového mobilního operačního systému Android 13 a spolu s tím i některé funkce, na které se můžeme těšit. Mezi hlavní změny patří vylepšená ochrana osobních údajů, tematické ikony či vylepšené ovládání. Přijít by měla i vcelku neobvyklá novinka v podobě úpravy intenzitu blesku. Novinku objevil Mishaal Rahman, který upozornil na dvě nová API ve třídě CameraManager, a to getTorchStrengthLevel a turnOnTouchWithStrengthLevel.

První API se vrátí k výchozí hodnotě nastavené intenzity, kdežto druhé API nastaví intenzitu blesku od minima 1 do maxima, které je omezeno hardwarem daného zařízení. Jednoduše řečeno, tyto API vám umožní nastavit si intenzitu blesku. V současné době můžete svůj blesk, popřípadě svítilnu, pouze zapnout nebo vypnout.

Výjimku tvoří pouze One UI Samsung, která umožní zvýšit nebo snížit intenzitu svítilny, ale jedná se o funkci vestavěnou pouze u prémiového modelu Samsung. S příchodem operačního systému Android 13 by se tato funkce mohla dostat i do dalších mobilních zařízení, a to i z ekonomických tříd.