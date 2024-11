Google přiznává svůj 'druhý' operační systém: Co čeká Android TV?

Android TV vs. Google TV: Jaký je rozdíl?

Android TV je jednoduše řečeno verze operačního systému Android optimalizovaná pro velké obrazovky televizorů. Věci se však začínají komplikovat, když do hry vstoupí Google TV. Google TV je totiž nadstavba postavená na Android TV, která přidává další vrstvy funkcí a integrací od společnosti Google. Jedná se o prostředí, které najdete na zařízeních, jako je Chromecast nebo vybrané televizory od třetích stran.

Snížení hardwarových požadavků pro Android TV

Odborník na AOSP Mishaal Rahman nedávno odhalil, že Google snižuje minimální požadavky na RAM pro výrobce OEM, kteří chtějí používat Android TV ve svých HD zařízeních, z 1,5 GB na 1 GB. Pro 4K zařízení byla tato hodnota snížena z 2 GB na 1,5 GB. Na druhé straně zařízení s Google TV si zachovávají vyšší minimální požadavek 2 GB RAM.

Tento krok může naznačovat, že Google chce oddělit své televizní operační systémy podle cílových trhů. Android TV by tak mohla být určena pro levnější zařízení, zatímco Google TV by byla vyhrazena pro prémiovější produkty. Výrobci televizorů jsou tedy motivováni používat Android TV pro cenově dostupnější modely a Google TV pro high-end zařízení.

Zdroj: Shutterstock

Dvouletý cyklus aktualizací pro Android TV

Další změnou je, že Google se zdá přecházet na dvouletý cyklus vydávání hlavních aktualizací pro Android TV. To by mohlo znamenat zpomalení vývoje tohoto operačního systému. Vzhledem k tomu, že Google TV využívá Android TV jako základ, tyto změny by se mohly dotknout i zařízení s Google TV.

Tyto kroky naznačují, že Google možná vidí Android TV jako svůj "druhý" operační systém pro televize. To by mohlo mít dopad na podporu a aktualizace pro stávající zařízení s Android TV a ovlivnit rozhodování výrobců při výběru operačního systému pro nové modely.

Co to znamená pro uživatele?

Pro koncové uživatele to může znamenat větší fragmentaci trhu s chytrými televizemi. Pokud hledáte cenově dostupnější zařízení, pravděpodobně narazíte na Android TV. Pokud však chcete prémiové funkce a hlubší integraci se službami Google, budete muset sáhnout po zařízení s Google TV.

Google aktivně mění svůj přístup k operačním systémům pro chytré televize, což může mít dlouhodobé dopady na trh. Zda se Android TV stane platformou pro levnější zařízení a Google TV převezme vedení v prémiovém segmentu, ukáže až čas. Jedno je však jisté: uživatelé by měli pečlivě zvážit své potřeby a očekávání před výběrem nového zařízení.