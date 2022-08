Google razantně změní domovskou stránku svého vyhledávače

Zdroj: Shutterstock

Společnost Google provozuje prozatím nejúspěšnější webový vyhledávač, jehož domovská stránka je velice prostá a řeklo by se až směšně jednoduchá. Uprostřed vévodí vyhledávací textové pole s tlačítkem a nápisem Google a horním rohu se můžeme přihlásit. Google však nabízí možnosti přizpůsobení, a tak si můžete změnit po přihlášení třeba bílé pozadí na libovolný obrázek.

Zároveň se vám zobrazí pod vyhledávacím textovým polem i několik záložek na nejpoužívanější webové stránky, které si také můžete změnit. Podle nejnovějších zpráv by však Google měl chystat redesign této domovské stránky, takže spolu s klasickými prvky by se zde objevila i sada pěti nových karet obsahující informace relevantní pro každého uživatele.

Zdroj: Shutterstock

Po přihlášení by se uživateli měla zobrazit otázka s možnostmi, co vás nejvíce zajímá. Podle toho byste si měli být schopni upravit si karty widgetů podle sebe. V tuto chvíli je v testovací verzi na výběr deset widgetů s tím, že si můžete vybrat pouze pět. V nabídce jsou události v okolí, hlavní události, sport, kvalita ovzduší, kryptoměna, burza cenných papírů, na co se dívat, počasí či poslední trendy ve vyhledávání.

Po výběru pěti widgetů by se okamžitě v jednotlivých widgetech měly začít zobrazovat relevantní a nejnovější informace z dané oblasti výběru. Widgety budou mít spíše pro Google typický minimalistický vzhled, abyste pouhým okem zachytily ty nejdůležitější zprávy. Nutno podotknout, že by řadu uživatelů zřejmě něco podobného uvítalo, akorát doufejme, že se trochu více rozšíří nabídka widgetů například o naše poznámky, maily, odebírané kanály z Youtube, atp.