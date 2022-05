Google vám prozradí, kdy chrápete a jak závažně kašlete. Využije k tomu mikrofon

Zdraví

Chytré mobilní telefony každým rokem rozšiřují své funkce, se kterými se mnohdy nechaly inspirovat dedikovanými zařízeními. Postupně nás tak již dlouhé roky zbavují kalkulaček, kreditních karet, lítaček, GPS navigací, krokoměrů, fitness náramků a další. Společnost Google nyní přináší další funkci z oblasti typické pro wearables a hlídání zdraví.

Ve zdrojovém kódu aplikace Google Health Studies 2.0 se objevily známky nové funkce, která by ke své činnosti měla využívat mikrofon. Zvuk by pak zpracovávala a zjišťovala by úroveň a závažnost kašlání či chrápání. Tato data by pak měla sloužit hlavně k analýze kvality spánku.

Zdroj obrázku: AndroidAuthority

Chrápání bývá velice závažný problém u mnoha lidí a může signalizovat tzv. spánkovou apnoa. Kdyby mobilní telefon uměl detekovat chrápání a analyzovat ho, mohl by tím zpřesnit měření kvality spánku. Pokud navíc uživatel má chytré hodinky, mohl by zjistit, ve které spánkové fázi má problém s chrápání.

Google tuto funkci ještě oficiálně neoznámil. Můžeme tedy jedině spekulovat o tom, zda půjde o novou funkci pro aplikaci Google Fit a zda bude dostupná pro všechna zařízení s Androidem či bude exkluzivní pouze pro mobilní zařízení řady Google Pixel.