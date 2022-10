Google Stadia končí. Jak si zažádat o vrácení peněz?

Zdroj: Shutterstock

Kdo dostane náhradu?

Pokud jste zakoupili hardware Stadia přímo prostřednictvím Google Store a hry pře Stadia, máte nárok na vrácení peněz v plné výši. To zahrnuje Stadia Control, Stadia Founders Edition, Stadia Premier Edition, Stadia Play a Stadia Watch. Nárok na vrácení peněz máte i v případě her, předpremiér a různých doplňků. Výjimku v tomto tvoří předplatné Stadia Pro, které nelze vrátit.

Jak mohu požádat o vrácení peněz?

V tuto chvíli ještě Google připravuje přesný proces vrácení peněz, ale jisté je, že to bude zcela online a nikoliv ve fyzickém obchodě Google Store. Každý uživatel by měl jako první nejdříve navštívit Google Store a vypsat si všechny své objednávky a nákupy. Dále byste měli dohledat třeba ve výpisu z účtu i další transakce související se Stadií.

Za druhé byste měli určitě sledovat blog Google, kde se dozvíte aktuální informace o stavu vrácení peněz. Google sice nemá oficiální deadline, ale chce všechny vrácení vyřídit do úplného vypnutí serverů.

Co když jsem utratil peníze jiným způsobem než platbou v Google Store?

Pokud jste si pořídili cokoliv souvisejícího se Stadií prostřednictvím třeba dárkové karty, budete muset vyčkat dalších instrukcí od Googlu. Google však nezaručuje vrácení peněz za služby nakoupené u třetích stran, jako je obchod Best Buy. Upozornil však, že tito prodejci a třetí strany mohou mít vlastní systém vrácení peněz a je tak třeba obrátit se na jejich podporu.

Mohu si ponechat svůj hardware?

Hardware, který jste si zakoupili v obchodě Google Store si můžete s největší pravděpodobností ponechat. Dá se i nadále používat i po ukončení platformy Stadia, protože můžete ovladače připojit přes Bluetooth k čemukoliv. Nemůžete však očekávat žádné aktualizace firmwaru.

Přenese se můj postup ve hře na jinou platformu?

Hráči mají logicky své hry rozehrané a některé pozice v hrách získávali jen těžko. Tito hráči však budou zklamáni, protože jejich pozice budou nadobro ztracené a nemůžou přejít na jinou platformu. Výjimku tvoří multiplatformní hry či hry se zálohovanou pozicí, ale Stadie většinou takovéto hry nenabízela.

Mohu hrát hry Stadia až do ledna?

Podle informací, které jsou v současnosti k dispozici, by neměl být problém hrát hry až do ledna. Některé hry ale mohou mít různé problémy třeba s transakcemi. Další problémy mohou nastat v momentě, kdy vývojáři začnou platformu a podporu her opouštět. Obecně však platí, že Stadia poběží do vypnutí serverů.