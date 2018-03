GTA VI má vyjít za tři roky, mohlo by se vrátit do Vice City

Vývojářské studio RockStar Games je zárukou kvality. Popularita mu vzrůstá díky poslednímu přírůstku do série Max Payne, divokému Red Dead Redemption - na jehož druhý díl veřejnost netrpělivě čeká - a především nesmrtelné, ikonické značce Grand Theft Auto.

Titul, který vychoval generace hráčů, se vrátí už pošesté. GTA VI zatím nebylo oficiálně oznámeno, podle zdrojů, které mají ale k vývoji prý skutečně blízko, už je v procesu. Prozatím nese kódový název Project Americas a jeho vydání bychom se měli dočkat za tři roky.

Patříte mezi fanoušky oblíbeného dílu Vice City? Definitivní to není, ale údajně právě tam se má šesté pokračování ságy vrátit. Jestli obdobu prosluněného Miami hra opět přesune do 80. let, je velkou otázkou. Některé mise nás ale prý mají dokonce zavést i do Jižní Ameriky.

Zdroje mluví také o ženské hrdince. Jestli bude jedinou nebo podobně jako v předešlém díle budeme volit mezi několika hlavními postavami, bude dalším překvapením.

Líbil by se vám návrat do Vice City? Který díl série GTA je váš nejoblíbenější? O tom nám napište v komentářích.