GTA VI až v roce 2026? Rockstar oficiálně přiznal, že si ještě pořádně počkáme

Grand Theft Auto VI, hra, která rozproudila internet ještě dřív, než vyšel její první trailer, byla oficiálně odložena. Podle pátečního oznámení Rockstar Games se vydání přesouvá na 26. května 2026 – tedy až za dva roky. Pokud jste se těšili, že si GTA VI zahrajete už v roce 2025, máte smůlu. Rockstar potřebuje víc času, aby „dodali úroveň kvality, kterou od nich hráči očekávají a zaslouží si ji.“

A co na to fanoušci? Ti si zoufají. A není divu – od vydání GTA V uplynulo už 4 634 dní. To je víc než třináct let. Pro srovnání – mezi GTA IV a GTA V uplynulo „jen“ 1 967 dní. A pokud to někomu připomíná věčnost, není sám.

"Je to delší než čekání na KCD2," ozývá se z herních diskuzí. A ten, kdo tohle pronesl, rozhodně nepřehání.

Důvody odkladu? Čas, kvalita a žádný „crunch“

Rockstar tvrdí, že potřebuje více času na dokončení. Dle zákulisních informací však vývojáři už dlouho nevěřili, že by rok 2025 byl reálný termín. Jason Schreier z Bloombergu uvedl, že „nikdo z Rockstaru nevěřil v podzim 2025 už delší dobu.“ Prý je toho moc, času málo, a vedení si přeje vyhnout se nechvalně proslulému „crunchi“, tedy drsnému pracovnímu tempu těsně před vydáním hry.

Rockstar chce zkrátka dokončit hru pořádně – a bez vyždímání svých zaměstnanců na maximum. A to je rozhodně správná cesta. Jenže…

Tisíce dní čekání a pořád žádné PC

Od vydání GTA V v roce 2013 se hra prodala ve více než 210 milionech kopií. Její dlouhověkost táhne hlavně režim GTA Online, který generuje peníze dodnes – navzdory tomu, že je postaven na technologii, která už dávno není moderní. Hráči si stěžují na cheaty a hackery, ale Rockstar se dál veze na vlně obrovských příjmů.

V tom je možná i částečná odpověď, proč si dávají s GTA VI načas. Když jim GTA V vydělává stovky milionů ročně, proč spěchat?

A co hráči na PC? Zatím se opakuje známý scénář – PC verze nebyla v prvotním oznámení vůbec zmíněna. A podle šéfa Take-Two, Strausse Zelnicka, není současná strategie vydávat hry najednou na všechny platformy. PC hráči tak nejspíš budou čekat ještě déle, než už teď čekají.