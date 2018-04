Harry Potter: Hogwarts Mystery je novou mobilní hrou ze světa čar a kouzel

Originálních her na téma Harryho Pottera je až žalostně málo. Fanoušci se doposud museli spokojit jen s herními adaptacemi samostatných filmů, a to buďto v rámci série od společnosti Electronic Arts nebo LEGO provedení. Krom těchto adaptací však žádný originální titul, který by se pokoušel o vlastní příběh, nenajdete. Je až pozoruhodné, jak se vývojáři od takovéto populární značky distancují.

Děj hry nenavazuje přímo na filmovou sérii Harry Potter, ale předchází ji. Přesuneme se v ní do doby mezi prvním setkáním Voldemorta s malým Harry Potterem a jeho nástupem do prvního ročníku. Při svých studií se tedy budeme moci setkat s některými známými postavami, které už si v období filmů žijí dospělým životem mimo studium na Bradavické škole. Učitelský sbor ale očekávejme přibližně stejný.

Hráč si může vytvořit a do jisté míry i upravit svého hrdinu, vybrat svou preferovanou kolej a navštěvovat předměty. Cílená je hra především pro mladší publikum, neočekávejte tedy náročné mechaniky. Coby student budete plnit minihry ve školních hodinách, kde se učíte kouzla, probíráte a zkoušíte si fakta z čarodějnického světa a postupujete úrovněmi, které můžete následně zúročit během čarodějnických duelů a v samotném příběhu o hledání tajemství.

Do budoucna se mohou příznivci Harryho Pottera těšit i na další titul ze světa čar a kouzel, tentokrát od společnosti Niantic, která přivedla světu Ingress a Pokémon Go. I v tomto případě aplikují svoji geolokační databázi v propojení s rozšířenou realitou do nového tématu, Harryho Pottera. Datum vydání je ovšem stále v nedohlednu.