Henry Cavill prozradil chystaný projekt z Mass Effectu na svém Instagramu

Na jeho Instagramu se ve středu objevil černobílý snímek zřejmě z maskérny, na němž v ruce drží několik papírů s několika rozmazanými řádky textu, a s popiskem „Tajný projekt? Nebo jen několik papírů s náhodnými slovy…asi si budete muset počkat a uvidí se.“. S tím ale autoři z plátku GamePressure nesmířili, a vzali si na pomoc moderní technologie.

Za pomocí programu Focus Magic se jim podařilo odstranit část rozmazání, a už se začaly poměrně jasně rýsovat slova jako Cerberus, Tali’Zorah a Geth. Po podrobném prozkoumání se zjistilo, že se jedná o výtah příběhu přímo z anglické stránky Mass Effectu 3 na Wikipedii.

Co přesně to však může znamenat, s jistotou nikdo neví. O potenciálním filmu se mluvilo už od vydání prvního dílu, před deseti lety dokonce došlo k transferu filmových práv pro Legendary Pictures, ale od té doby jako by se po něm slehla zem.

Dočkáme se tedy konečně po letech nějaké adaptace? Zahraje si Henry Cavill v roli Sheparda na stříbrném plátně, nebo se naopak jeho zevnějšek promítne do nové připravované hry? Poté, co bylo oznámeno ukončení prací na velkém updatu do Anthemu, aby se mohli věnovat větším projektům – jako je právě Dragon Age a Mass Effect, je možné cokoliv. Věříme však, že ať půjde o cokoliv, Henry Cavill (jakožto hráč a fanoušek této výborné sci-fi série) odvede práci na jedničku.