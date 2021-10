Heroes of Might & Magic III přichází na Kickstarter v podobě deskové hry

Základem hry bude výběr ze tří měst – hrad, peklo a zatím neoznámená třetí frakce. Každé z nich nabídne dva hratelné hrdiny a stvoření, která je reprezentují. Hrdinové se budou moci naučit různá kouzla ze čtyř škol magie, sbírat cenné i prokleté artefakty, a také získat zcela nové schopnosti (či vylepšit stávající) při získání nové úrovně.

Po herní stránce se desková verze co nejvíce přiblíží své původní předloze. Po mapě se budeme pohybovat po hexagonálních políčkách, které se stejně jako ve hře odkrývají s naším postupem, boje pak budou také probíhat na klasických šachovnicových polích. Třicet z ikonických postav a monster bude navíc poctěno i detailní figurkou. O kresby na kartách se pak postará oblíbená fanartová kreslířka Iana Vengerova. Zbylé grafické zpracování se ale snaží působit co nejblíže původní hře, kvůli čemuž může působit i dost staromódně.

Crowdfundingová kampaň na Kickstarteru odstartuje někdy letos v listopadu. Zájemci se mohou těšit na klasický model několika úrovní příspěvku s přibývajícími odměnami za splněné cíle, základní hra se však cenou vleze pod 99 dolarů (tedy zhruba kolem 2200 Kč).

Tento platební model si vývojáři zvolili i proto, že chtějí, aby se fanoušci přímo zapojovali do postupu vývoje hry, a dostali tak v konečném výsledku to, co si opravdu přejí. V případě, že se vybere dostatek peněz, hodlají přidat ještě jedno město v rámci stretch goals, a další dvě by pak mohly v případě úspěchů přibýt v nadcházejících expanzích. Jaká města přibydou by navíc opět záviselo na rozhodnutí fanouškovské základny.

Vzhledem k tomu, že hra podle současných informací nevychází pod žádným velkým světovým vydavatelstvím, není bohužel momentálně velká šance, že by v dohledné době získala tato hra i českou lokalizaci – většina karet je však jazykově poměrně neutrální. Zájemci se již nyní mohou registrovat na notifikace ohledně startu Kickstarterové kampaně, a být tak mezi prvními, jež budou moci tuto hru okusit.