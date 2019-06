Hra Marvel’s Avengers se představuje v novém traileru

V hráčské komunitě však trailer moc velké úspěchy neslaví. Mnoho fanoušků těchto superhrdinských filmů si totiž až příliš zvyklo na tváře známé z blockbusterových filmů, podle nichž ale jejich herní protějšky modelováni nebyli. To samé by se ale dalo říci i o loňské PS4 exkluzivní hře Marvel’s Spiderman a vysoké hodnocení od hráčů i recenzentů naznačuje, že si přeci jen na nové tváře dokázali zvyknout.

Místo známých tváří se ale ve hře objeví hlavně známé hlasy. Například Bruce Bannera si v tomto kousku střihne všudypřítomný Troy Baker (Joel z The Last of Us, Booker DeWitt z Bioshock Infinite či Joker z Batman: Arkham Origins), Tonyho Starka namluví Nolan North (Nathan Drake z Uncharted, Desmond Miles z Assassin’s Creed či Ghost z Destiny) a Black Widow se zhostí Laura Bailey (Jaina Proudmoore z World of Warcraft, Nadine Ross z Uncharted či Mary Jane Watson v nejnovějším Spider-Manovi). I další jména jsou neméně působivá, a tak snad svými výkony zachrání hůře přijatý design charakterů.

Hra je přeci jen ve vývoji již mnoho let a spolupracuje na ní hned několik velkých studií. Primárně se o hru stará Crystal Dynamic, kteří mají na svědomí Tomb Raider sérii, ale spolupracují s nimi na hře i Eidos-Montreal (poslední dva díly Deus Ex, nové Tomb Raidery, Thief), Crystal Northwest (nová expanze studia Crystal Dynamics) a Nixxes Software (kteří s ostatními dříve zmíněnými studii spolupracovali na jejich nejvýznamnějších titulech – Tomb Raider a Deus Ex sérii).

Přestože o obsahu hry toho ještě nevíme mnoho, známe již datum vydání, které vychází na 15. května příštího roku, a také že hra zavítá na PC, PS4, Xbox One a Google Stadia. Z popisku hry, který se na E3 konferenci také objevil je navíc patrné, že Marvel’s Avengers budeme moci hrát jako singleplayer i v kooperaci až se čtyřmi hráči. Slibovány jsou také neustále nová DLC s novými lokacemi a dalšími charaktery, která budou do hry postupně přidávána naprosto bezplatně. Tento titul se bude muset hodně snažit, aby naplnil vysoká očekávání a překonal prvotní podezřívavé reakce, ale určitě má potenciál se stát další úspěšnou superhrdinskou příběhovkou.