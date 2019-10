Hry s lokálním multiplayerem si na Steamu brzy budete moci zahrát i online

Steam experimentuje dále například s vylepšováním vyhledávání v Steam Workshopu či se snaží zjednodušit zákazníkům hledání nových titulů, které by je mohli zajímat. Po letech se dočkáme také nového grafického provedení naší herní knihovny tak, jako můžete vidět na obrázku níže.

Herní knihovna by tak měla být modernější, přehlednější a nabídnout nové funkce, jako například možnost zařadit si jednotlivé hry do vlastních seznamů či pro ty, kdo mají na Steamu stovky až tisíce her, možnost vyfiltrovat si jednotlivé tituly kupříkladu podle žánru či podpory VR a podobně. Ostatně novinky si můžete vyzkoušet již nyní, nová knihovna v beta verzi je dostupná právě teď na stránkách Steamu.

Tou nejčerstvější novinkou ovšem potěšíme především fanoušky multiplayeru. Vývojáři z Valve totiž nově oznámili, že si budeme moci zahrát jakoukoliv hru s lokálním multiplayerem online a to díky nové funkci jménem Remote Play Together. V praxi to bude fungovat tak, že hra reálně poběží na vašem počítači a ostatním hráčům se hra bude streamovat na jejich obrazovky. Vše by přitom mělo probíhat tak, jako byste seděli s ostatními hráči u jednoho zařízení, uvidíte tedy přesně to, co všichni ostatní.

V závislosti na rychlosti vašeho internetového připojení pak bude možné hrát v rozlišení 1080p a na 60 FPS, přičemž najednou se budou moci do jedné hry připojit až čtyři hráči a samozřejmostí je, že hru bude muset vlastnit pouze jeden - ten, který hru zakládá. Beta Remote Play Together začne již příští pondělí, 21. října a bude přístupná všem zájemcům. Na závěr ještě doplníme, že hrát hry s lokálním multiplayerem online je možné již pěknou řádku let díky specializovanému softwaru jakým je například Parsec, nicméně možnost využít této funkce přímo ve Steamu je určitě mnohem pohodlnější.