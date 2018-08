Huawei se stal světovou dvojku mezi mobily. Příští rok má porazit Samsung

Čínský výrobce mobilních telefonů prohlásil v roce 2016, že se chce stát dvojkou na trhu se smartphony, a to do dvou let. Podle údajů z Counterpoint Research a IDC dostál čínský výrobce svým slibům. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se Huawei stal skutečně druhým největším výrobcem telefonů na světě, a učinil tak větší meziroční skok než konkurenční Apple. Huawei je ovšem mnohem mladším hráčem s velkým prostorem pro razantní skoky, a tak je toto přirovnání spíše symbolické.

Co se týče plánů do budoucna, má Huawei v úmyslu stát se dokonce jedničkou na světovém trhu, a to do roku 2019. Prozatím však patří první místo stále ještě Samsungu, kterému se podařilo za poslední čtvrtletí prodat 71,5 milionů telefonů.

Pro Samsung se však nejednalo o úspěšné období, protože byl zaznamenán meziroční pokles o 10 procent. Podle společnosti Samsung se tak stalo kvůli nenaplněným očekáváním v prodejích u modelů Samsung Galaxy S9 a S9+. Společnost Huawei prodala „pouhých“ 54,2 milionů telefonů. Pozoruhodné je, že Huawei docílil těchto prodejů, aniž by prodávala v USA svůj nejlepší model, a to Huawei P20 Pro. Na rozdíl od 10 procentního propadu u Samsungu, zaznamenal Huawei nárůst o neuvěřitelných 40,9 %.

Na třetím místě se umístila společnost Apple, jejíž hodnota v těchto dnech překonala magický 1 bilion dolarů. Prodeje Applu se nakonec vyšplhaly na 41,3 milionu kusů, čímž docílila společnost 7% nárůstu.

Z toho vyplývá, že se nejedná o propad Applu, ale o velmi strmý vzestup Huawei.