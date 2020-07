Hyundai jako první na světě vyšle na silnice náklaďáky na vodíkový pohon

Zdroj: CzechCrunch

Vývojáři automobilů se zejména v poslední dekádě snaží objevit co nejekologičtější způsob provozu. I když mnozí sází na elektřinu, automobilka Hyundai vsadila na vodíkový pohon. Oproti konkurenci nezůstala jen u plánů a vyrobila hned první desítky nákladních automobilů na vodíkový pohon.

Korejská automobilka Hyundai tak překvapivě předběhne se svými plány jak svého konkurenta Teslu, která sama uvedla, že v budoucnu bude produkovat elektronáklaďáky, tak i značku Nikola, která chce do této problematiky vklouznout nejdříve elektromobily a až poté uvažovat o vodíkovém pohonu. Hyundai naproti tomu neuvažuje, ale již expeduje své modely.

Zdroj: CzechCrunch

Podle dostupných informací by měla Hyundai nasadit prvních deset náklaďáků na vodíkový pohon ve Švýcarsku. Cílová země není vybrána náhodou, protože Švýcaři osvobodili od silniční daně všechna vozidla, která neprodukují emise, čímž symbolicky kompenzují vysoké pořizovací náklady.

Automobilka si tak zajistí prvenství, protože to budou první nákladní automobily tohoto typu v reálném provozu. Na rozdíl od své konkurence, nezůstala jen u plánů, ale jejich první modely jsou v současné době na své cestě do Evropy. Jedná se pouze o první várku, protože do konce roku má Švýcarsko obdržet ještě 40 takových náklaďáků. Hyundai navíc plánuje, že do pěti let bude na silnicích mít okolo 1 600 tahačů.