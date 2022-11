Inkoustová vs laserová tiskárna: V čem se liší a která je pro vás výhodnější?

Zdroj: Shutterstock

V jakém případě je lepší laserová tiskárna?

V mnoha internetových testech je výhercem právě laserová tiskárna. Její přednosti jsou relativně levný a také o poznání rychlejší tisk. Největší nevýhodou je pak pořizovací cena. V praxi tak laserovou tiskárnu uvítají hlavně tam, kde se tiskne velké množství dokumentů.

Vysoká rychlost tisku je způsobena tím, že není nutné čekat, až zaschne inkoust. S tím souvisí i velká kvalita tisku, který třeba nepodléhá vlhkosti, což může být v některých případech také důležité.

Pokud ale není potřeba zrovna barevný tisk, tak pořizovací cena černobílé laserové tiskárny není o tolik vyšší, než u inkoustové, což z ní činí velkého konkurenta. Co se týče barevného tisku, je obecně považován za kvalitnější a vzhlednější u inkoustových tiskáren, nehledě na jejich nižší pořizovací cenu.

Obecně lze jako největší nevýhodu určitě považovat vysokou pořizovací cenu, která je někdy i několikanásobně vyšší, než v případě inkoustových tiskáren. To koneckonců bývá i hlavní důvod, proč se mnoho lidí rozhodne pro inkoustovou tiskárnu. Zmínit také musíme i vyšší spotřebu elektrické energie, což při dnešních cenách může také hrát svou roli při výběru.

V jakém případě je lepší inkoustová tiskárna?

Již z předchozího odstavce plyne odpověď na tuto otázku. Inkoustová tiskárna je rozhodně lepší pro případ barevného tisku nebo tisku barevných fotografií. Inkoustové tiskárny jsou obvykle levnější na pořízení, a proto je ocení i ten, kdo tiskne dokumenty sice pravidelně, ale ne v takovém množství.

Jejich hlavní výhodou je poměrně nízká pořizovací cena v kombinaci s vysokou kvalitou barevného výstupu, což je i důvod jejich masivního rozšíření. Inkoustová tiskárna je také o něco úspornější než laserová. V praxi to ale nemůžete s úsporou brát tak vážně, protože náklady na náplň jsou daleko vyšší, než úspora na energiích.

Jejich nevýhodou pak může být i větší množství inkoustu a dlouhá doba tisku, která je zapotřebí na tisk složitějších obrázků či dokumentů. Při tisku několika málo dokumentů to nevadí, ale pokud byste potřebovali vytisknout rychle 500 stránek, určitě byste rozdíl zaznamenali.

Určitou nepříjemností je i fakt, že při delší nečinnosti tiskárny vám může draze nakoupený inkoust v cartridgích jednoduše zaschnout, a náplň je tak v podstatě znehodnocena. Na druhou stranu je známo, že výrobci se snaží tomuto jevu zabránit stále dokonalejší směsí.

Která je tedy lepší?

Na tuto otázku je pak prakticky nemožné najít správnou odpověď, ale obecně lze říci, že pro černobílý tisk je asi lepší laserová tiskárna, protože je rychlejší a tisk levnější. Je tak vhodná do kanceláře, ale i na doma pro tisk obsáhlých materiálů na přednášky do školy. Zkrátka tam, kde potřebujete mít vytištěný soubor, ale je vám jedno, že je to černobílé. Zároveň pořizovací cena černobílých laserových tiskáren není tak vysoká, takže klidně může konkurovat i inkoustovým tiskárnám.

Pokud doma tisknete jen občas a chcete si čas od času vytisknout i nějakou fotku z dovolené, je určitě vhodnější inkoustová tiskárna. Při občasném tisku tak nemusíte řešit vyšší náklady na energie, drahé nové cartridge nebo delší dobu tisku.

Závěrem je zapotřebí ale zmínit, že u tiskáren vždy záleží na konkrétním modelu tiskárny, protože i zde existují rychlejší a ekonomičtější modely, jejichž náklady na provoz se výrazně liší. My však uvažujeme pouze v obecné rovině.