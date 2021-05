Instagram nyní umožňuje uživatelům nastavit si preferované oslovení a gender

Uživatelé sociálních médií už celá léta přidávají do popisu svých profilů preferovaná zájmena, kterými by je ostatní měli oslovovat. Tento zvyk se stal natolik populárním, že sociální sítě (jako Linkedin či seznamovací aplikace OKCupid), začaly uživatelům umožňovat výběr oněch zájmen, aniž by museli obětovat drahocenný prostor svého bia. Nově se k sítím nabízejícím tuto službu přidává i Instagram.

Společnost novou funkci oznámila prostřednictvím Twitteru a dodala, že je prozatím k dispozici pouze v USA, UK, Kanadě a Austrálii, nicméně brzy dorazí i do ostatních zemí. Zájemcům stačí přejít na stránku svého profilu, kliknout na „Upravit profil“ a poté najít v seznamu položek prázdné pole nazvané „Pronouns“. Toto pole stačí rozkliknout a následně vám bude nabídnuto, jak byste si přáli, aby vás lidé oslovovali s tím, že lze vybrat až čtyři možnosti.

Je zajímavé, že tato funkce uživatelům neumožňuje napsat zájmena ručně. Je to pravděpodobně proto, aby se pole používalo k zamýšlenému účelu, a nikoli k nějakým žertům souvisejícím s pohlavími. Nabídka však obsahuje 41 různých zájmen a dá se pouze odhadovat, že Instagram postupem času přidá další. Zdroje také uvádí, že Instagram na sestavení tohoto seznamu spolupracoval s LGBTQ organizacemi, včetně GLAAD, PFLAG nebo The Trevor Project.

Výběr zůstává prozatím volitelný a uživatelé mohou zájmena kombinovat tak, aby co nejlépe vyhovovala jejich vlastní identitě. Preferované oslovení lze také nastavit tak, aby se zobrazovalo pouze lidem, kteří daný účet sledují. Ať už si vyberete jakákoliv oslovení, objeví se následně na profilu vedle vašeho jména, a to tmavě šedou barvou.

Ačkoliv je toto téma kontroverzní, velká část uživatelů na Twitteru tomuto kroku přidává velkou podporu a někteří jedinci dokonce veřejně vyzývají k tomu, aby Instagram následovaly i další platformy sociálních médií.