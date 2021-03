Instagram vyvíjí verzi pro děti mladší třinácti let. Bude je však zajímat?

Je všeobecně známo, že aplikace Instagram má nastavené věkové omezení a založení účtu je možné až od třinácti let. Přirozeně však lze toto pravidlo snadno obejít. Děti jsou mazaná stvoření a s chytrými zařízeními se v dnešní době učí pracovat v podstatě od narození. Zjistit, jak si založit účet s nepravdivými údaji, jim zajisté netrvá dlouho. Dobrovolně se tak vystavují toxickému prostředí a možnému nebezpečí.

Adam Mosseri, vedoucí společnosti Instagram, nedávno o obtížnosti ověřování věku uživatelů hovořil. Většina lidí totiž nedostává identifikační doklady, dokud jim není alespoň patnáct let. Rozhodl se tedy spolu s Pavni Diwanji (vývojář služby YouTube Kids) zrealizovat novou aplikaci s podobným instagramovým prostředím, jež by byla adekvátní pro děti.

„S nadšením oznamuji, že právě pracujeme na velkém projektu s Instagramem. […] Zaměřujeme se na integritu v oblasti ochrany soukromí, abychom zajistili nejbezpečnější možné prostředí pro dospívající a vytvořili verzi Instagramu, která bude bezpečná i pro děti mladší třinácti let.“ - Vishal Shah, viceprezident produktu společnosti Instagram

Zdroj: Pixabay

Vaši potomci by tak byli dočasně chráněni před možnou kyberšikanou, jenž je v současné době tolik rozšířená, či před fotografiemi influencerů v plavkách a nevhodnými komentáři pod nimi. Nespočet lidí, a to nejen dětí, kvůli takovýmto sociálním sítím upadají do depresí, protože se na nich všichni ukazují ve svém nejlepším světle a zveřejňují jen to dokonalé. Málo z nich si pak uvědomuje, jak falešný a upravený obsah se tam vlastně nachází a slepě se s těmito ideály srovnávají.

Je to tedy sporné. Na jednu stranu je hezké, že se verzí pro děti vývojáři snaží chránit děti před špatnými vlivy, nicméně myslíte si, že je správné děti pod 13 let vůbec na nějaké sociální sítě pouštět? Uživatelé internetu na to mají různé názory, avšak jeden převažuje: je to jen další způsob, jak u lidí vybudovat závislost už v tak útlém věku. Dále je také otázkou, zda se dětská verze nemine s účinkem a děti nebudou i nadále používat původní verzi pro starší.

„Spousta dětí, ať už omylem nebo úmyslně, migruje (z YouTube Kids) na klasickou platformu YouTube. To, že vytvoříte platformu určenou pro děti, ještě neznamená, že tam děti zůstanou,“ reaguje výzkumnice Priya Kumar.